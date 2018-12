C'è amarezza in casa Napoli per non aver passato il turno contro il Liverpool: sarebbe bastato un solo gol. Ma il tecnico non ha rimpianti: "La buona sorte ci aiuterà in Europa League".

0 condivisioni

11 dic 2018 di Francesco Bizzarri

Il Napoli viene condannato da Salah. La Champions League per la squadra di Carlo Ancelotti finisce qui: terzo posto nel girone e retrocessione in Europa League. Ad Anfield Road fa festa il Liverpool. L’egiziano segna nel primo tempo e fissa il risultato sull'1-0. Negli ultimi minuti Alisson dice no a Milik regalando il passaggio del turno ai Reds.

Una partita che lascia l’amaro in bocca dopo un grande girone giocato contro grandi avversarie. Agli azzurri non bastano nove punti: il girone C lo vince con 11 punti il PSG, che passa insieme al Liverpool a 9. Gli inglesi hanno la meglio in virtù di una migliore differenza reti rispetto al Napoli.

E pensare che sarebbe bastato un solo gol per continuare l'avventura in Champions League. Niente da fare. Ghoulam parla di mancata fortuna dopo una buona partita giocata. Ancelotti guarda avanti puntando l'Europa League.

Getty Images Champions League, Allan in azione contro Milner

Champions League, il Napoli è fuori. Ghoulam: "Mancata la fortuna"

Il Napoli ci ha provato. Con due risultati su tre gli azzurri non riescono a centrare gli ottavi di Champions League. Non bastano voglia e intensità. Il gol di Salah è un boccone amaro da digerire. Faouzi Ghoulam ha commentato così la partita che è stata ai microfoni di Sky Sport:

Non è stato un match facile, il pressing alto ci ha messo in difficoltà. Hanno fatto il loro gioco con velocità e ripartenze fulminee. Ci dispiace, abbiamo fatto un girone straordinario. Nel finale è mancata la fortuna. Serviva un un gol, alla fine è quello che ha fatto la differenza in questo girone. La stagione non è finita qua, ci sono tante partite da giocare. Dispiace per i tifosi e per noi stessi. Dall’inizio sapevamo di non essere capitati in un girone facile. Ce la siamo giocata sino alla fine

Getty Images Champions League, il miracolo di Alisson su Milik nel finale

Parla Ancelotti

Faccia delusa, ma c'è tanta voglia di rilanciarsi subito. Carlo Ancelotti guarda avanti dopo l'eliminazione dalla Champions League:

Accettiamo il risultato con enorme dispiacere. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, forse anche qualcosa in più rispetto alle aspettative. È mancato poco. Questa amarezza ce la portiamo dentro l’Europa League per cercare di fare bene. Una competizione meno importante, ma di livello

Poi l'analisi sulla partita: