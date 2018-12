Il Napoli cade come cade Mario Rui, l'Inter non va oltre il pareggio con il PSV e si dà la zappa sui piedi in una sfida da facepalm.

11 dic 2018 di Leonardo Mazzeo

Forse per riassumere la serata di Champions League delle italiane basterebbe anche l'immagine di Mario Rui che cade goffamente nel tentativo di riprendere l'imprendibile Salah: il terzino portoghese non ce la fa, ci prova ma non ci riesce, ha in mano la qualificazione ma gli sfugge via come un anguilla, e lui cade rovinosamente e non riesce più a rialzarsi.

Ad Anfield festeggia il Liverpool, che fa il suo dovere e supera il Napoli 1-0: partita sbloccata dal solito Salah, ritmi altissimi, vertiginosi, con picchi di chilometri orari da autovelox. Mané si è mangiato di tutto, il Napoli è rimasto in vita fino all'ultimo, poi le speranze si sono infranate contro Alisson, che ha murato il tentativo di Milik e spento tutte le velleità della squadra di Ancelotti.

Ancor più amara l'uscita di scena dell'Inter, che va sotto a San Siro con il PSV mentre il Barcellona batteva il Tottenham al Camp Nou. Poi per qualche minuto la situazione si è ribaltata e i nerazzurri hanno messo un piede agli ottavi di Champions League grazie alla rete di Icardi. Il pareggio degli Spurs, però, ha condannato l'undici di Spalletti ai sedicesimi di Europa League. Facendo scoppiare in lacrime il piccolo Valu.

Le lacrime del piccolo Valu al triplice fischio di #InterPsv consolato dalla mamma @wandaicardi27 pic.twitter.com/uiVr2DS51N — Daniele Vitiello (@DanViti) December 11, 2018

Champions League, i 5 fotogrammi di Liverpool-Napoli

1) La preghiera di Allan

Il centrocampista brasiliano prima dell'inizio del match ha provato anche ad affidarsi a forze superiori per passare il turno di Champions League, ma le sue preghiere purtroppo non sono state esaudite.

2) L'entrataccia di van Dijk

Nelle prime battute del match, van Dijk ha provato a fermare Mertens. Diciamo a fermarlo per sempre: intervento spacca-gambe dell'olandese, che ha provato (ed è riuscito) a intervenire sul pallone ma poi ha quasi disintegrato il folletto belga.

3) Alisson vs Milik

Sliding door azzurra: battute finali, finalissime, Milik ha un'occasione, un'occasionissima, ma Alisson fa un intervento... superlativo. L'ex Roma esce, copre lo specchio e salva la qualificazione del Liverpool.

4) Lacrime di tifoso

Iconiche anche le lacrime di questo tifoso del Napoli, che nel primo tempo evidentemente aveva già capito che per i suoi non sarebbe andata a finire bene. Un veggente triste.

Voorlopig staat het huilen de Italiaanse fans nader dan het lachen. Zowel Napoli als Inter staan met 1-0 achter in wedstrijden die ze absoluut niet mogen verliezen. Nog 45 minuten voor minimaal één doelpunt voor beide clubs. #InterPSV #LiverpoolNapoli pic.twitter.com/2rkLHA3Caw — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) December 11, 2018

5) Mal di Salah

Il povero Mario Rui conquista la copertina di questi fotogrammi con il suo tuffo sgangherato e involontario in uno dei mille tentativi di fermare Salah. Un compito difficile per chiunque, va detto.

I fotogrammi di Inter-PSV

1) Esultanze disperate

In primo piano c'è Lozano che esulta, sullo sfondo c'è Asamoah con le mani nei capelli: l'ex Juventus l'ha combinata grossa, ne è consapevole, così come Lozano è consapevole di aver rifilato un colpo inaspettato ai nerazzurri.

2) Tribuna Charrua

Forse un Vecino in campo avrebbe fatto comodo, soprattutto nei minuti finali.

3) Zoet volante

Fermi tutti: ma cosa era riuscito a parare Zoet? Risultato di uno a zero, Icardi si inserisce in area e tira un sinistro secco, preciso, micidiale. E il portiere del PSV lo ha disinnescato così.

4) Tutti per Icardi

L'argentino però poco dopo si è rifatto, regalando per qualche minuto la qualificazione agli ottavi ai suoi e ricevendo l'abbraccio di tutta la squadra.

L'#Inter enfin égalise grâce à #Icardi!

Que ce fût dur !

Avec #Barcelona qui mène face à #Tottenham, les Nerazzurri sont avec ce nul qualifiés.#InterPSV pic.twitter.com/Bm1a4o3Aa3 — Nadhem Korbi (@NadhemKorbi) December 11, 2018

5) Doppio facepalm

Quello che resta della partita dell'Inter non è un solo facepalm, ma un facepalm doppio: la mancata vittoria in casa contro un avversario più debole e già fuori dai giochi, il pareggio-beffa del Tottenham al Camp Nou. Tutta l'amarezza in una sola, doppia immagine.

Fotogramma Bonus - Peaky Spurs

Risate amare.