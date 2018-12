L'attaccante ex Sassuolo e Parma è finito ai margini del Villarreal dopo un anno e mezzo da protagonista. Il mercato può riportarlo in Serie A: piace a tanti club. Fiorentina in pole.

di MarcoValerio Bava

Testa tedesca, cuore italiano. Nicola Sansone aveva lasciato la Serie A nell'estate del 2016, acquistato dal Villarreal che aveva deciso di versare 14 milioni di euro nelle casse del Sassuolo per accaparrarsi le prestazioni di uno dei migliori giocatori offensivi proposti in quei mesi dal campionato italiano. Era uno dei protagonisti di quel calciomercato, su di lui si erano posati gli occhi di diversi club nazionali e internazionali. Tra cui anche Inter, Lazio e Roma. Alla fine la spuntò il Submarino Amarillo.

Con il Villarreal il rapporto inizia sotto una buona stella, perché Sansone si esprime subito su alti livelli. Le sue prestazioni incantano, Nicola fa meglio anche rispetto alle già positive esperienze con Parma e Sassuolo, il popolo del Madrigal si innamora di questa seconda punta tutta dribbling e fantasia, il suo gol contro la Real Sociedad è una perla, un colpo di genio. Il gol finisce sulle prime pagine di tutta Europa e piovono complimenti da ogni angolo del mondo.

La sua prima stagione con il club spagnolo si conclude con 44 presenze, nove gol e quattro assist. Una stagione molto positiva sotto la guida di Fran Escribà, allenatore che punta su Sansone. Il tipo di gioco dell'allenatore iberico ben si adatta alle caratteristiche dell'ex Parma che gioca spesso nel ruolo di seconda punta, con la possibilità di svariare alle spalle di un attaccante centrale, molto spesso Bakambu. Il Villarreal chiude la stagione quinto in Liga con 67 punti, Sansone è il secondo miglior marcatore in campionato alle spalle di Soriano e Bakambu.

Calciomercato, Sansone da protagonista a riserva

Il secondo anno non è positivo come il primo. Sulla panchina del Villarreal non c'è più Fran Escribà, che viene esonerato dopo sette partite, fatale è la sconfitta sul campo del Getafe. Al suo posto arriva Javier Calleja che inizialmente sembra voler puntare su Sansone. L'attaccante italiano segna anche la doppietta decisiva contro il Malaga, poi un'altra rete con il Las Palmas e un assist nella sfida contro l'Eibar.

Sansone sembra aver ricominciato sui ritmi dell'anno passato, ma una rottura miofasciale al polpaccio sinistro lo frena a inizio dicembre. Lo stop è serio, lo tiene lontano dal campo oltre due mesi, quando rientra però le gerarchie sono cambiate. Gioca solo dieci partite di cui solo due dal primo minuto. Calleja gli preferisce Cheryshev, Raba, Fornals e Castillejo.

La stagione si conclude con un totale di 22 presenze tra campionato e coppe e cinque gol segnati. Le partite giocate sono la metà rispetto all'anno precedente. Certo, l'infortunio ha influito, ma la sensazione è che l'allenatore del Villarreal abbia ormai in testa un altro progetto tecnico, un progetto che relega ai margini Sansone, non lo considera un titolare, gli antepone altri elementi della rosa. La nuova stagione, quella in corso, parte sulla falsariga di quella precedente. E le prime voci di calciomercato cominciano a circolare.

Il mercato come occasione per ripartire

Le cose peggiorano perché Calleja non lo convoca per ben sette sfide in Liga e non lo fa mai partire da titolare. Solo tre presenze in quindici giornate, tutte da subentrato, per un totale di 34 minuti. Sufficienti per Nicola per segnare un gol, decisivo, che evita la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Ma 34 minuti sono pochi. Troppo pochi per uno che due anni prima era uno dei protagonisti assoluti della squadra in una delle stagioni migliori della storia recente del Villarreal.

Sansone parte dal primo minuto solo tre volte in Europa League contro Rangers, Spartak Mosca e Rapid Vienna e una volta in Coppa del Re contro l'Almeria. Poi panchina e tribuna. Una punizione severa e inspiegabile, visto il valore del giocatore e anche l'affetto dei tifosi del "Submarino Amarillo" nei suoi confronti. Ma si sa che il calcio non è scienza esatta e le scelte degli allenatori non sempre del tutto comprensibili.

Ma gennaio è dietro l'angolo e il calciomercato può offrire a Sansone l'occasione per ripartire e rilanciarsi. In Italia gli estimatori non mancano. Su tutti Fiorentina e Bologna. I viola sono alla ricerca di un interprete importante per il 4-3-3 di Pioli. Pjaca sta deludendo, Eysseric non offre garanzie e da quella parte mancano interpreti adeguati all'idea di calcio dell'ex allenatore dell'Inter. Su Sansone però c'è anche il Bologna a cui servono gol e freschezza in avanti. Santander fa lavoro sporco, ma urge fantasia e Sansone è il sogno del club rossolbu per il mercato invernale. Sullo sfondo la Lazio che potrebbe offrire a Inzaghi un giocatore con caratteristiche che mancano in rosa e la Sampdoria. Il Villarreal pare aperto all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto.

Sansone sogna di ripartire. L'esperienza in giallo sembra ormai conclusa. L'Italia lo aspetta, anche per rilanciarsi in ottica nazionale, lui che l'azzurro lo aveva già conosciuto, giocando con la maglia più importante per tre volte, convocato per la prima volta da Antonio Conte nel 2015. E poi chiamato in altre due circostanze. L'ultima nel novembre 2016, in occasione di un'amichevole contro l'altra metà del suo cuore, la Germania, pareggiata 0-0.