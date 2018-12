La panchina di Di Francesco è sempre più a rischio, tra i possibili sostituti c'è Antonio Conte. L'ex centrocampista giallorosso conferma: "L'ho sentito e l'idea di allenare i giallorossi lo stuzzica.

0 condivisioni

10 ore fa

Eusebio Di Francesco non sta vivendo un periodo sereno. In Champions League la Roma è già agli ottavi, ma in Serie A non vince dall'11 novembre, dal 4-1 rifilato alla Sampdoria a cui hanno fatto seguito una sconfitta contro l'Udinese e due pareggi contro Inter e Cagliari. In classifica i giallorossi occupano la settima posizione a 21 punti in compagnia di Atalanta, Sassuolo e Parma. Serve un'inversione di rotta immediata.

Una scossa potrebbe arrivare dall'alto se la dirigenza decidesse di salutare Di Francesco e cambiare allenatore. Tra i possibili sostituti si fanni i nomi di Blanc, Sousa e Conte. Quest'ultimo è ovviamente quello che più stuzzica la fantasia dei tifosi della Roma.

E proprio di questa ipotesi ha parlato a Leggo l'ex centrocampista dei capitolini Francesco Moriero: