I giallorossi stanno provando a bruciare la concorrenza per arrivare all'attaccante del Genoa, che piace molto anche a Napoli e Milan: Preziosi chiede 35 milioni per il cartellino.

10 ore fa di Daniele Rocca

Un inserimento inaspettato. C'è anche la Roma sulle tracce di Christian Kouame: l'attaccante del Genoa, che piace molto al Napoli e che nelle ultime ore è stato accostato al Milan, sarebbe finito nel mirino anche dei giallorossi. Il percorso deludente che i giallorossi stanno intraprendendo in campionato avrebbe messo in allarme la società, pronta a rinforzare la rosa.

E mentre la squadra vola a Plzen dopo due giorni di ritiro contestato per l'ultima partita del girone di Champions League, il ds Monchi si sta muovendo per mettere a segno un colpo di calciomercato Roma. Non sarà facile vista la concorrenza e le pretese economiche del Genoa, con il patron Preziosi che come al solito spara altissimo: servono 35 milioni per portarlo via da Genova.

Ecco perché sembra assai complicato pensare a un'addio di Kouame già nel mese di gennaio. Nonostante cambino gli allenatori, da Ballardini a Prandelli, passando per Juric, l'attaccante ivoriano classe 1997 è stato sempre uno dei punti di forza del Grifone: già 3 gol e 5 assist in questi primi quattro mesi di Serie A. Diventato uno degli obiettivi del calciomercato Roma e delle altre big del campionato italiano.

Getty Images L'attaccante del Genoa, Christian Kouame (21 anni)

Calciomercato Roma, incontro con l'agente di Kouame a Trigoria

Insieme a Piatek è stato la rivelazione di questo Genoa. Kouame è cresciuto nelle giovanili del Prato, andando in prestito sia al Sassuolo che all'Inter, prima di passare al Cittadella non ancora ventenne. Due stagioni importanti con la maglia granata sono bastate a convincere Preziosi a investire cinque milioni per il suo cartellino. Mossa azzeccata. E a pochi mesi dall'esordio nella massima serie la sua valutazione si è impennata.

Adesso il patron del Genoa chiede 35 milioni per il suo gioiellino. Un attaccante veloce, agile e con una discreta vena realizzativa. Il compagno di reparto ideale per Piatek, attualmente capocannoniere della Serie A. Kouame è appetito da diversi club, sia in Italia che in Premier League. Per questo motivo Monchi vorrebbe bruciare la concorrenza. Martedì mattina a Trigoria c'è stato un vertice di calciomercato Roma per capire i margini di manovra. La trattativa non sarà facile da portare a termine, soprattutto per la finestra di gennaio. Ma i giallorossi rimangono vigili, in prima fila per uno dei talenti più seguiti del campionato.