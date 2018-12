Con quel tacco nell'azione dell'1-1, El Temple ha lasciato il segno nel Superclasico del Bernabeu. E il calciomercato può riportarlo proprio a Madrid.

29 minuti fa di Stefano Fiori

Dopo il Superclasico, il calciomercato prepara per Exequiel Palacios un superfuturo. Avete ancora negli occhi l'azione del primo gol del River Plate? Bene, El Temple è quello che chiude di tacco la triangolazione con Nacho Fernandez (autore dell'assist per Pratto). Una giocata fantasmagorica, seconda solo allo stop & tiro di Quintero. Ecco, quel centrocampista sbarbatello è nato il 5 ottobre 1998: a 20 anni, 2 mesi e 4 giorni potrebbe già appendere gli scarpini al chiodo. Battendo il Boca nella finale di Libertadores più importante di sempre, ha già raggiunto l'apice. Almeno per quanto riguarda il calcio sudamericano.

Nel suo destino, però, c'è ancora tutto un mondo da scoprire. Il vecchio mondo, per la precisione: l'Europa, il main stage del calcio internazionale, lo aspetta a braccia aperte. Intanto se n'è goduto l'antipasto, nella notte di Madrid che ha incoronato lui e i suoi compagni Millonarios. Al Bernabeu, il giovane profeta Exequiel ha predicato talento. E al Bernabeu potrebbe presto ribussare.

Già, perché lo stadio che l'ha visto trionfare potrebbe diventare la sua nuova casa. Al Real Madrid sono pazzi di lui, del suo stile di gioco, della sua classe. Della sua templanza, da cui deriva il suo soprannome: è un termine che esprime temperanza, appunto, sobrietà. Un modo di essere in campo, che alla Casa Blanca deve ricordare tanto Toni Kroos. Un tedesco e un argentino che condividono la stessa essenza, ce li vedete? Eppure è proprio così: ai piani alti delle merengues, sono convinti che Palacios abbia tutti i requisiti per vestire la maglia più titolata del mondo.

Il grande idolo del canterano rojiblanco è però un suo connazionale, Ariel Ortega. E proprio come El Burrito, che nel 1996 salutò Buenos Aires per il Valencia, El Temple potrebbe sbarcare nella Liga. Tra River Plate e Real Madrid la trattativa è ormai di dominio pubblico: ad aver parlato del ragazzo, sono stati Emilio Butragueño ed Enzo Francescoli. E non come due monumenti del calcio, che si telefonano per scambiare quattro chiacchiere in amicizia: uno fa parte dello stato maggiore dei blancos, l'altro è il direttore sportivo della Banda.

A rivelarlo è stato il presidente dei Millonarios in persona, Rodolfo D’Onofrio:

Sì, il Real è interessato a Palacios. Lo ha spiegato Butragueño a Francescoli. Non so se ne discuteremo ancora in questi giorni o direttamente ad Abu Dhabi.

Nella capitale degli Emirati Arabi, per la precisione, andrà in scena tra pochi giorni il Mondiale per Club. Una competizione che, il prossimo 22 dicembre, potrebbe veder affrontarsi in finale due squadre a caso. Come dite? Il Real Madrid e il River Plate? Ma come avete fatto a indovinare?! Ecco, quella potrebbe essere l'occasione giusta per incanalare l'operazione verso il lieto fine.

Il Real Madrid è in cima ai suoi desideri: "Ma ora penso solo al River"

I blancos hanno già in mano la chiave per convincere D'Onofrio: il giocatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni, ma i madrileni sono pronti a offrirne 20. Un atto inspiegabile di generosità? No, un ragionamento di calciomercato semplice semplice: il River vorrebbe innalzare la clausola a 30 milioni, ma desisterebbe senza problemi se da Madrid gliene offrissero cinque in più rispetto a quella attuale.

Il futuro di Palacios, insomma, sembra essere già delineato. Anche perché è lui stesso ad aver messo in cima alla lista dei desideri il Real. Più dell'Atletico e del Manchester City, più di Juventus e Inter (interessate ma nulla di più), più del Barcellona del connazionale Messi. Appena la scorsa estate, era stato il Torino a provare il colpaccio: Exequiel aveva però declinato. Exequiel sogna il Real Madrid, ma non prima di aver completato il suo ciclo nella squadra che l'ha cresciuto. All'indomani del trionfo contro il Boca, ha dichiarato:

La mia testa è al River. So che si parla molto di un mio trasferimento, ma preferisco restarne fuori. Sono un tipo tranquillo e mantengo i piedi per terra.

Lo scenario più probabile è che il gioiellino di Famaillá concluda la stagione al Monumental. È quello che assicura Renato Corsi, l'agente che detiene il 10% del suo cartellino: il River possiede il 75%, un altro 10% è nelle mani di un altro procuratore (Marcelo Carracedo), mentre lo stesso Palacios si è "tenuto per sé" il restante 5%.

Tutti, nessuno escluso, sono pronti a godere dei benefici del suo prossimo trasferimento al Real Madrid. Magari non subito, magari tra sei mesi e oltre. Nel frattempo, potrebbe riuscire anche conquistarsi la fiducia di Lionel Scaloni: il ct dell'Argentina l'ha fatto esordire a settembre, ma non l'ha ancora riconvocato. Ecco, quello potrebbe essere un obiettivo per ingannare l'attesa. Intanto, grazie al Superclasico, Palacios ha lasciato il primo segno al Bernabeu. Il calciomercato è al lavoro per far sì che rimanga l'unico.