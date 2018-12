L'attaccante portoghese sta facendo molto bene in Spagna e il Siviglia intende riscattarlo. Pronti 43 milioni di euro: sarebbe un record per il club andaluso.

10 ore fa di Andrea Bracco

Manca meno di un mese all'inizio del calciomercato di gennaio e si può già dire che il Milan sarà una delle società protagoniste della sessione invernale. La società rossonera in questi giorni sta aspettando la sentenza definitiva della UEFA legata alle sanzioni per lo sforamento dei parametri del Fair Play finanziario nel triennio 2014-17, ma nel frattempo Leonardo e Maldini hanno già preparato un piano d'azione per prevenire ogni eventuale imprevisto. Sicuramente qualcosa in entrata si farà. Certo, non si può negare il fatto che non ci siano soldi per andare a prendere obiettivi di primissimo piano, ma la dirigenza ha già deciso dove e come intervenire.

Aiuterebbe molto monetizzare qualche esubero in uscita. Di recente è uscita una voce che vedrebbe Montolivo lasciare il club rossonero già nel calciomercato invernale: il centrocampista, ormai ex capitano del Milan, sarebbe molto vicino al passaggio al Genoa di Cesare Prandelli, grandissimo estimatore del ragazzo sin dai tempi della Nazionale. Certo, Montolivo va in scadenza a giugno e ha già un'età abbastanza avanzata, quindi non si può certo pensare di guadagnarci chissà cosa.

La soluzione per fare respirare un po' le casse societarie potrebbe quindi arrivare dalla Spagna, dove c'è un calciatore di proprietà del Milan che sta facendo molto bene e nella penisola iberica ha trovato diversi estimatori. Si tratta di André Silva, centravanti portoghese del Siviglia e della selezione lusitana, che in Andalusia sembra essersi trasformato in un giocatore completamente differente da quello visto girovagare sui campi di Serie A. André Silva ha iniziato molto bene la stagione e, nei prossimi mesi, il Siviglia potrebbe addirittura far valere il proprio diritto di riscatto.

D'altronde André Silva ha avuto un grandissimo impatto ne La Liga: da quando è sbarcato a Siviglia, il portoghese ha messo insieme 9 gol in 20 presenze, stazionando anche per un periodo in vetta alla classifica cannonieri. Difficile possa laurearsi Pichichi del torneo, ma sicuramente a Siviglia il suo stile di gioco è decisamente valorizzato, tanto che l'impaurito attaccante capace di fallire gol clamorosi visto in rossonero sembra ormai diventato solo un vecchio ricordo.

Per il Milan la situazione che si sta venendo a creare è ideale. André Silva difficilmente potrebbe tornare alla base per ritagliarsi il proprio spazio, ma nello stesso tempo era fondamentale che a Siviglia facesse bene perché altrimenti si sarebbe corso il serio rischio di doverlo imprestare nuovamente da qualche altra parte, svalutandolo ulteriormente. Gli spagnoli hanno un'opzione per il riscatto del centravanti, arrivato in prestito oneroso per 4 milioni di euro e riscattabile definitivamente per 39. Sarebbe un'operazione da 43 milioni complessivi, la più alta di sempre nella storia del club andaluso che raddoppierebbe il precedente record appartenente al trasferimento di Muriel (22 milioni alla Sampdoria).

Tuttavia il Siviglia non avrebbe alcun problema a pagare tale cifra per un giocatore che, data l'età, potrebbe addirittura accrescere ulteriormente il proprio valore. La piazza biancorossa è ideale per un giovane che deve esplodere o rilanciarsi, la situazione esatta nella quale sta passando André Silva. Inoltre, sembra che il ragazzo classe 1995 abbia già legato profondamente con l'ambiente sevillista e lo staff tecnico, tanto che sarebbe proprio l'allenatore Pablo Machin a richiedere espressamente il suo riscatto alla società.

Qualora la cosa si dovesse concretizzare, Milan e Siviglia si vedrebbero già durante la sessione invernale di calciomercato per definire gli accordi in vista dell'estate. Il Milan potrebbe così operare a gennaio sapendo che tra qualche mese arriverà una grossa entrata in grado di buttare dentro denaro fresco nelle casse del club. Joaquin Caparros, direttore sportivo del Siviglia, è al lavoro: nei prossimi giorni potrebbero già arrivare le prime novità.