I rossoneri ritroveranno presto sia Musacchio che Romagnoli, ma cercano comunque un sostituto per Caldara a gennaio: si pensa all'atalantino.

4 ore fa di Daniele Minuti

Nonostante i risultati in campionato siano tutto sommato positivi, con la squadra che è ancora al quarto posto e quindi in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, i tanti infortuni in casa Milan spingeranno comunque la società a muoversi durante il calciomercato di gennaio per puntellare la rosa.

Nelle interviste di questi giorni, Leonardo ha spento le speranze dei tifosi che speravano di rivedere Ibrahimovic con la maglia rossonera ma questo non vuol dire che il club non abbia intenzione di cercare dei rinforzi, in particolare per rimediare alle carenze dovute ai problemi fisici dei giocatori.

Il reparto su cui sicuramente si interverrà nella sessione di calciomercato invernale è quello difensivo, nonostante i recuperi di Musacchio e Romagnoli siano sempre più vicini. E il nome nuovo di queste ore sembra essere quello di Rafael Toloi.

Calciomercato Milan, per gennaio si pensa a Toloi

Il ritorno del capitano e dell'argentino infatti daranno la possibilità a Gattuso di avere più opzioni al centro della difesa, dove in queste partite ha ben figurato Abate schierato lì fuori ruolo. Lo stop di Caldara però è molto più lungo e specialmente se il Milan andasse avanti in Europa League e Coppa Italia, ci sarà bisogno di un quarto centrale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Toloi sarebbe un profilo su cui i rossoneri potrebbero puntare anche per gli ottimi rapporti con l'Atalanta, società che ha spesso fatto affari con il Milan in queste stagioni: Bonaventura, Conti e Kessié sono solo gli ultimi nomi di un elenco a cui si può aggiungere Freuler, anche lui sulla lista di calciomercato del Diavolo.

C'è da capire come il club potrà muoversi per via del fair play finanziario (il cartellino del giocatore dovrebbe costare circa 15 milioni di euro) ma l'amicizia con i dirigenti bergamaschi non renderebbe complicata la trattativa. Ci sarebbe anche da convincere Gasperini, che però in questa stagione sta sfruttando molto il giovane Mancini. Toloi però è un obiettivo concreto e ancora una volta il Milan potrebbe rafforzarsi facendo "la spesa" a Bergamo.