Il centrocampista del Lione, oltre a interessare a Barcellona e Tottenham, ha colpito anche Guardiola nell'ultimo impegno di Champions League. Ma i Red Devils pronti al sorpasso con un'offerta monstre: 100 milioni.

11 ore fa di Simone Cola

Con l'avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato le big europee cominciano a scaldare i motori e a tessere trattative sempre più concrete a caccia dei rinforzi che possono cambiare il volto di una stagione. E se c'è un club che avverte la forte necessità di intervenire in entrata, questo è il Manchester United.

Protagonisti di un inizio di stagione a dir poco opaco, i Red Devils a gennaio si troveranno di fronte a un bivio fondamentale per il loro futuro: ripetere la scorsa stagione, conclusa senza alcun nuovo trofeo in bacheca, era considerato un evento inaccettabile la scorsa estate, ma adesso è diventato uno scenario decisamente probabile, con la squadra che stenta in Premier League (al momento lo United occupa il sesto posto a -16 dal Liverpool capolista) e che anche in Champions League, esclusa l'inaspettata vittoria conseguita a Torino contro la Juventus, ha dimostrato di avere ancora numerose lacune.

Lacune che la dirigenza cercherà di colmare nel corso del prossimo calciomercato di gennaio intervenendo in entrata con l'acquisto di un paio di giocatori capaci di cambiare il voto alla squadra allenata da José Mourinho. Il primo nome sulla lista è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese che a fine mese avrà 22 anni e che in appena una stagione e mezza di Ligue 1 è stato già capace di conquistare numerosi estimatori, dal Barcellona al Tottenham e dalla Juventus fino al Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato, lo United tenta lo sprint per assicurarsi Ndombele

Secondo quanto riporta il Mirror, proprio la permanenza di Mourinho fino al termine della stagione, tutt'altro che certa visti i risultati e uno spogliatoio sempre più in alta marea, potrebbe rappresentare un freno a una trattativa che comunque pare bene avviata: l'acquisto di Tanguy Ndombele da parte del Manchester United non solo darebbe alla squadra un rinforzo importante in un settore nevralgico come il centrocampo, ma rappresenterebbe anche un segnale di forza per un club in crisi tecnica ma che resta pur sempre tra i più importanti al mondo.

Come detto, infatti, il centrocampista fresco d'esordio con la Nazionale campione del mondo e che in una sola stagione e mezzo di Ligue 1 è già diventato uno dei pezzi pregiati del mercato francese è seguito da tempo anche da Barcellona, Tottenham, Juventus e soprattutto Manchester City, con Guardiola che è rimasto colpito molto positivamente dalle prestazioni del giovane nel doppio confronto andato in scena nel gruppo F di Champions League.

Già la scorsa estate diversi club avevano bussato alla porta del Lione per chiedere informazioni su Ndombele: secondo il presidente dell'OL Jean-Michel Aulas qualcuno era arrivato anche a offrire circa 50 milioni di euro, una cifra importante ma considerata troppo bassa dal club francese che si era detto disposto a trattare ma a cifre "molto superiori". Un'esagerazione?

Forse, più che altro un gioco d'azzardo premiato nei mesi successivi, con le prestazioni del centrocampista che sono state una conferma dietro l'altra e con il prezzo che è lievitato fino a circa 80 milioni dopo l'esordio con la Francia, in cui dopo tre gare da subentro il giocatore è stato premiato con una maglia da titolare nell'amichevole vinta contro l'Uruguay lo scorso 20 novembre.

Per bruciare la concorrenza, che si sarebbe finalmente decisa a trattare alle condizioni del Lione, il Manchester United sarebbe pronto a investire una cifra compresa tra i 90 e i 100 milioni di euro, uno sforzo economico importante e che potrebbe essere compensato dalla cessione di qualche pezzo da novanta sempre durante la finestra di calciomercato di gennaio. Il principale indiziato a lasciare Old Trafford potrebbe essere Paul Pogba, da tempo inviso a Mourinho, ma la dirigenza non è ancora certa di voler confermare il tecnico portoghese ed è per questo che la trattativa per acquistare Ndbombele ha subito un momentaneo stop.

Potrebbe ripartire nei prossimi giorni, ma a quel punto sarà sempre necessario valutare la situazione e le intenzioni delle altre squadre interessate, con il prezzo del giocatore che incredibilmente potrebbe salire ancora premiando il fiuto e il coraggio del Lione e del suo presidente Aulas, decisamente abile nello scoprire e valorizzare giovani talenti. Nell'estate del 2017, sembra ieri, nessuno conosceva Tanguy Ndombele, una sola stagione di Ligue 2 alle spalle e ancora prima una dura gavetta in terza divisione: oggi una sua cessione potrebbe fruttare 100 milioni, e scusate se è poco.