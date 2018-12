Il centrocampista serbo verso l'esclusione dalla squadra titolare per le prossime partite. Situazione tesa in casa Lazio, le big d'Europa pensano all'affondo decisivo.

9 ore fa di Andrea Bracco

Nervi tesi in casa Lazio. Come se non bastasse il pareggio rocambolesco maturato sabato sera contro la Sampdoria, quando i blucerchiati hanno afferrato il 2-2 al centesimo minuto, in casa biancoceleste è scoppiata la grana legata a Sergej Milinkovic. Il centrocampista serbo non ha iniziato bene – per usare un eufemismo – la stagione e, dopo diverse prove consecutive nelle quali non ha inciso, sembra che Simone Inzaghi sia intenzionato a farlo accomodare in panchina per qualche partita. Ovviamente, se tutto ciò fosse confermato, attorno al giocatore tornerebbero di moda le tanti voci di calciomercato che lo avevano già coinvolto la scorsa estate, con buona pace di Lotito che non vorrebbe assolutamente cederlo a gennaio.

Nonostante quella contro la Sampdoria non sia stata nemmeno una delle sue prove peggiori, Milinkovic pare essere arrivato al capolinea della sua avventura con la Lazio. Nella notte tra sabato e domenica in città è comparso uno striscione, indirizzato proprio al centrocampista serbo, nel quale le parole usate dagli autori nei suoi confronti non parevano affatto attestati di stima. Anzi, tutt'altro. A questo aggiungiamoci anche le precedenti contestazioni che, sebbene avessero come obiettivo principale la società, non hanno mai risparmiato frecciatine ai “finti talenti” biancocelesti.

La società si vede dunque costretta a gestire una situazione molto delicata, perché se da una parte c'è la sacrosanta preoccupazione per i risultati che non arrivano, dall'altra si combatte contro le tante offerte di calciomercato che in questi mesi stanno piovendo sulla testa di Milinkovic. D'altronde, paradossalmente, è proprio questo il momento giusto per investire sul ragazzo: con l'involuzione che sta subendo è chiaro che Lotito non potrà mai chiedere i 120 milioni pretesi fino allo scorso agosto e, di conseguenza, diversi club si sarebbero messi sulle tracce del campione serbo.

Calciomercato, le big italiane seguono Milinkovic

Ma andiamo con ordine. Milinkovic ha un contratto che lo lega alla Lazio fino a giugno 2023, accordo prolungato solo un paio di mesi fa. Quindi escludiamo già a priori che possa uscire a cifre troppo basse. Detto ciò, bisogna anche capire quando, ma soprattutto quanto, le eventuali pretendenti sarebbero disposte a investire su di lui. Senza girarci troppo intorno, la discriminante sta tutta attorno alla cifra che Lotito intende incassare.

In Italia ci sono le tre grandi che starebbero pensando seriamente a tastare il terreno già nel calciomercato di gennaio. Quella più interessata sembrerebbe essere il Milan, alla ricerca di un colpo di mercato che possa aiutare i rossoneri a centrare il grande obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. Sulla testa della società pende sempre però la scure della UEFA, la cui sentenza sulle sanzioni nelle quali incorrerà il Milan per il prossimo triennio è attesa a ore.

Trattativa in stand-by quindi, così come in fase di stallo sarebbe l'interesse dell'Inter, anche lei in attesa di capire se in quel ruolo ci sia effettivamente una priorità da soddisfare o se, in vista di gennaio, non sia meglio pensare a puntellare prima altre zone del campo. Chi invece è molto interessata a Milinkovic e può affondare velocemente il colpo è la Juventus: i bianconeri e il serbo si sono avvicinati, annusati e sfiorati un paio di volte, senza che però l'interesse si concretizzasse in qualcosa di serio. Ora la Juventus sta molto bene economicamente e sportivamente, quindi può ragionevolmente pensare a programmare le mosse da qui all'estate prossima. I margini per trattare ci sono e sono belli ampi: nelle prossime settimane ci saranno sicuramente delle novità.

Sirene europee sul campione serbo: occhio al Manchester United

E se Milinkovic andasse all'estero? Perché no? Anzi, il numero 21 della Lazio ha una lista di estimatori lunghissima che parte dall'Inghilterra andando poi a toccare Francia e Spagna. A 23 anni potrebbe essere giunto il momento di provare un'esperienza differente, quindi le varie piste che portano verso l'estero sono da monitorare con attenzione. Il nome forte del lotto è senza dubbio quello del Manchester United, club che segue il serbo da diverso tempo.

Già durante la scorsa estate i Red Devils avevano tentato l'affondo decisivo contattando Lotito e Tare perché, a quanto pare, Milinkovic sarebbe stato il nome scritto in cima alla lista della spesa di José Mourinho. La Lazio aveva sparato grosso proponendo i famosi 120 milioni di euro, cosa che ha spaventato anche un colosso economico come quello inglese.

Tra le altre pretendenti per il centrocampista laziale ci sarebbe anche il PSG. I francesi sì che non avrebbero problemi a pagare una cifra monstre per mettere le mani sul Milinkovic, ma al momento sono in una situazione complicata per quanto riguarda i loro rapporti con la UEFA. Il massimo organo europeo sta investigando sul PSG e sulle sponsorizzazioni gonfiate che, secondo quanto emerso dall'ultimo filone dell'inchiesta Football Leaks, lo sceicco Al Khelaifi avrebbe immesso nel club per modificare i bilanci. Difficile quindi che, nei dintorni della capitale francese, a breve si parli di mercato.

Così prendono sempre più quota le possibilità di un trasferimento di Milinkovic in Spagna. Qui Barcellona e Real Madrid, seppure in tempi diversi, hanno già manifestato molto interesse per il serbo che, in Liga, potrebbe trovare il campionato adatto per continuare a essere dominante. In entrambe le squadre potrebbe inserirsi facilmente dal punto di vista tattico, come interno di centrocampo con compiti di inserimento sfruttando il suo fisico imponente.

Vada come vada, Milinkovic adesso è a un bivio: con Inzaghi che mediata la sua esclusione dalla squadra titolare, sarà lui per primo a dover dare delle risposte alla Lazio. Poi, e soltanto poi, la società si siederà ad ascoltare le eventuali richieste da parte del giocatore. E, qualora il serbo dovesse partire, lo farà per una cifra comunque molto alta.