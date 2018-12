Alla vigilia della partita contro lo Young Boys, il ds dei bianconeri ha svelato un retroscena di mercato.

35 minuti fa

Vigilia di Young Boys-Juventus, match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri devono vincere per essere sicuri del primo posto nel Gruppo H, visto che sono al comando con 12 punti a +2 sul Manchester United che sarà impegnato al Mestalla contro il Valencia.

Potrebbero anche perdere o pareggiare, a patto che la squadra di Marcelino fermi i Red Devils.

Intanto a 24 ore dalla gara il direttore sportivo dei biannconeri, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni del programma polacco "Prosto w Szczenę", condotto dal portiere della Vecchia Signora Wojciech Szczesny. Il dirigente ha svelato un interessante retroscena di calciomercato:

Noi visioniamo sempre tanti giocatori dell'est Europa, tra questi c'è stato in passato anche Lewandowski. Lo volevano Genoa e Sampdoria, la scelta era tra lui e Blaszczykowski. Alla fine vollero andare al Borussia, anche per una questione di lingua. Si capiva già a quel tempo fosse un top player, a Dortmund è cresciuto tantissimo in una stagione

Poi parla proprio di Szczesny:

Lo conosco da tanto tempo, era un talento già nell'Under 16. Come cerchiamo i giocatori? Non ho tanti scout, ce ne sono solo 3 e un capo nella prima squadra. Se ci sono tante persone è difficile scegliere di chi fidarsi. Noi seguiamo tanti giocatori nell'est Europa, è il nostro lavoro. Quando ero alla Samp era più semplice, alla Juve per i giovani è difficile imporsi. Per questo li diamo in prestito e vediamo se possono rientrare

Paratici spiega che ogni paese è specializzato in un determinato ruolo: