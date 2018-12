I Blancos sono forti sul talento del River Plate che potrebbe arrivare già a gennaio. Lo spagnolo chiederà la cessione: su di lui i bianconeri e il club bavarese.

10 ore fa di Francesco Bizzarri

Gli intrecci di calciomercato sono già iniziati. Di mezzo ci sono Juventus e Real Madrid. No, Cristiano Ronaldo ormai non c’entra più. Ma i bianconeri seguono con attenzione un altro gioiello blanco: Isco. Il fantasista spagnolo, poco coinvolto nel nuovo progetto, ha voglia di cambiare aria.

Isco per i dirigenti bianconeri è un vecchio pallino. Ora sembra il momento giusto per sferrare l’assalto. Una mano può darla Exequiel Palacios, talento del River Plate in orbita Real. Ma attenzione alla concorrenza: se l’interessamento di Florentino Perez per l’argentino può essere presa come una buona notizia nell’ambiente bianconero, dall’altra parte c’è anche il Bayern Monaco che segue l’ex Malaga.

Tanti incastri di calciomercato, per ora la Juventus guarda sorniona. Isco è un obiettivo e non è da escludere che lo sia già per gennaio. Con Palacios sullo sfondo, con il Bayern Monaco alla finestra. Senza dimenticare il nome di James Rodriguez, in uscita dal club bavarese.

Getty Images Calciomercato Juventus, Isco nel mirino: Palacios va al Real?

Calciomercato Juventus, Isco è un obiettivo: occhio al Bayern Monaco

Giocare d’anticipo. La Juventus sul calciomercato non si fa mai trovare impreparata. Attenzione allora ad Isco del Real Madrid, giocatore molto gradito ad Allegri. Lo spagnolo è ormai ai ferri corti con Solari, avrebbe già chiesto la cessione. I bianconeri sono un'opzione gradita anche per gennaio. Il Real, dal canto suo, è forte su Exequiel Palacios del River Plate, che andrebbe proprio a sostituire Isco nel ruolo di trequartista. Potrebbe essere questa la chiave per sbloccare la situazione.

Sull’ex Malaga però risulta anche l’interessamento del Bayern Monaco. I bavaresi a fine stagione saluteranno Ribery e Robben, due colonne che hanno reso grande il club. Si progetta già il nuovo corso: James Rodriguez, arrivato proprio dai blancos, non verrà riscattato. Il colombiano, dopo due anni di prestito oneroso (a 5 milioni per anno), tornerà a Madrid. Isco potrebbe essere invece il nome nuovo per il Bayern.

Getty Images Calciomercato Juventus, Isco e Ronaldo insieme ai tempi del Real Madrid

I tedeschi sono i rivali della Juventus. Ma tutto è nelle mani del Real. Se Florentino Perez chiuderà a gennaio per Palacios, Isco sarà da considerare sul mercato. Lo spagnolo sceglierà il progetto più stimolante e ambizioso. Magari ritrovare Cristiano Ronaldo come compagno di squadra potrebbe rivelarsi una carta vincente. A settembre lo spagnolo aveva detto che ai blancos non mancava CR7. A giudicare dai risultati non proprio soddisfacenti delle merengues, forse mentiva.