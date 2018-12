Il giovane attaccante bianconero, che al Dall'Ara trovò il suo primo gol in Serie A, interessa ai rossoblu: c'è già stato il primo incontro fra Paratici e Bigon.

9 ore fa di Daniele Minuti

Da Bologna a Bologna: poco più di un anno fa (il 27 maggio del 2017), Moise Kean trovava il suo primo gol in Serie A, diventando il primo giocatore nato nel 2000 a segnare nel campionato italiano in una vittoria della Juventus al Dall'Ara per 2-1. Ora la squadra rossoblu potrebbe diventare la nuova destinazione sul calciomercato del talento bianconero.

In questo inizio di stagione il centravanti diciottenne non ha trovato spazio fra le fila dei campioni d'Italia, che avevano un reparto offensivo già molto affollato nelle scorse stagioni e che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo hanno definitivamente chiuso le porte.

Nonostante qualche settimana fa Allegri abbia dichiarato che Kean non avrebbe lasciato la Juventus durante il calciomercato invernale, Fabio Paratici si starebbe comunque muovendo per capire se ci sia una destinazione adatta per permettere al talento già nel giro della Nazionale maggiore di giocare con più continuità.

Calciomercato Juventus, il Bologna si fa avanti per Kean

Questa occasione vorrebbe dargliela il Bologna, che secondo quanto riportato da Sky Sport si sarebbe fatto ufficialmente avanti per portare Kean in rossoblu. Il primo passo sarebbe stato fatto dal direttore sportivo Bigon.

Il dirigente del Bologna avrebbe incontrato Paratici a Milano per fare un sondaggio informale su Stefano Sturaro (che non sarà riscattato dallo Sporting Lisbona ed è in cerca di una squadra per la finestra di calciomercato di gennaio) ma soprattutto sul classe 2000 che al Dall'Ara troverebbe molto più spazio in questa stagione e potrebbe diventare un'arma importante per la lotta alla salvezza.

C'è da capire se il ragazzo accetterà la destinazione (decisivo anche il parere dell'agente del ragazzo Mino Raiola) ma quel che è certo è che Kean ha bisogno di giocare e il Bologna potrebbe essere la squadra adatta per continuare la sua crescita in prestito, come fatto l'anno scorso con la maglia del Verona.