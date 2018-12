Pantaleo Corvino punta sul mercato spagnolo per rivoluzionare il reparto offensivo della Fiorentina. Nei piani del ds un attaccante e un esterno.

5 ore fa di Andrea Bracco

A pochi giorni dall'apertura del calciomercato di gennaio le società italiane cominciano a guardarsi intorno in attesa di capire quanti e quali margini di azione ci siano in vista della finestra invernale. Tra queste c'è la Fiorentina, uno dei club che in questa stagione avrebbe come obiettivo quello di tornare a qualificarsi per l'Europa League. Difficile entrare tra le prime sei, non impossibile arrivare settimi anche se, per farlo, occorrerà aggiungere qualche pezzo a una rosa al momento non troppo lunga.

Questioni numeriche, ma anche qualitative figlie di un calciomercato estivo che, a posteriori, lascia aperta qualche crepa nel reparto offensivo viola. Per esempio, chi lo avrebbe mai detto che Marko Pjaca avrebbe deluso? Eppure l'esterno, arrivato al termine di una lunga trattativa con la Juventus, doveva rappresentare uno dei pezzi da novanta della campagna acquista diretta da Pantaleo Corvino. Il direttore sportivo viola aveva puntato forte sul croato che però, almeno al momento, sta perdendo quotazioni nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Inoltre, in casa Fiorentina c'è da fare i conti con la scarsa vena realizzativa nella quale è incappato Giovanni Simeone: il centravanti argentino, figlio del Cholo, è tornato a segnare in campionato durante lo scorso weekend, ma era da diverse settimane che il suo nome non compariva nel tabellino dei marcatori. Quindi Corvino dovrà mettersi al più presto all'opera per rinforzare il reparto offensivo, rinfrescandolo con almeno un paio di innesti di qualità che possano dare una mano alla causa viola.

Getty Images

Calciomercato, corsa a due per l'attacco viola: Muriel o Stepinski?

Il primo obiettivo è quello di trovare un attaccante di ruolo che possa essere complementare, ma allo stesso tempo un sostituto, per Simeone. Corvino avrebbe già le idee chiare sui profili da adocchiare, ma il problema principale è capire quanto budget avrà realmente a disposizione il ds viola per condurre le trattative. Più la famiglia Della Valle deciderà di mettergli a disposizione, più Corvino oserà e alzerà il tiro.

Un giocatore che potrebbe realmente far fare il salto di qualità alla Fiorentina è Luis Muriel. L'attaccante colombiano sta giocando - per modo di dire - la sua seconda stagione nel Siviglia, ma già da quest'estate era chiaro che per il nuovo allenatore degli andalusi Pablo Machin sarebbe stato soltanto un comprimario. L'ex tecnico del Girona gli preferisce André Silva e più in generale punta su trequartisti ed esterni che in rosa abbondano. Muriel è una tipologia di attaccante molto particolare, perché può agire sia da prima che da seconda punta. Per questo Corvino avrebbe pensato a lui per dare una sterzata al reparto offensivo della squadra.

Il problema? Ovviamente il costo del cartellino. Il Siviglia ha acquistato Muriel due anni fa dalla Sampdoria per 22 milioni di euro, perciò - qualora ci fossero i margini per una trattativa - sicuramente gli spagnoli cercheranno di tenere il prezzo più in alto possibile, cercando di limitare al massimo una sicura minusvalenza. Alla giuste condizioni, magari con un prestito oneroso e un diritto di riscatto già prefissato, ci si può ragionare.

L'alternativa low cost di Muriel è stata individuata in Mariusz Stepinski, giocatore che Stefano Pioli stima molto tanto da averlo già richiesto durante la scorsa sessione di calciomercato. Il polacco classe 1994 si sta mettendo in bella mostra tra le fila del Chievo, nonostante i clivensi non se la stiano passando benissimo. Per convincere Campedelli a cederlo, la Fiorentina sarebbe disposta a mettere nell'operazione il prestito del giovane 2000 Dusan Vlahovic, titolare nell'ultima trasferta di campionato. Il nodo da risolvere sarebbe la formula: i viola vorrebbero fissare già una cifra per il riscatto, il Chievo no. Se ne riparlerà.

Getty Images

Delusione Pjaca, si pensa a Nicola Sansone del Villarreal

Assodato il fatto che Marko Pjaca non sta convincendo, la Fiorentina è anche alla ricerca di un esterno offensivo che possa dare rotazioni al sistema di gioco adottato da Pioli. Nicola Sansone sarebbe l'identikit individuato per ricoprire tale ruolo. Sansone è il profilo perfetto per le esigenze della Fiorentina: giocatore da rilanciare ma di grande qualità, ultimamente sparito dai radar e per questo con un prezzo accessibile, tatticamente duttile perché può giocare largo a sinistra ma anche da seconda punta.

Il Villarreal lo ha messo ai margini della squadra e, anche se nelle ultime ore il tecnico Javi Calleja è saltato, le porte per Sansone al Submarino Amarillo rimangono chiuse. L'esperienza spagnola dell'ex Sassuolo è stata in chiaroscuro: il primo anno Sansone si è messo in mostra come uno degli esterni più impattanti de La Liga, terminando la stagione con 40 presenze totali condite da 9 gol, ma già dall'anno scorso il rendimento è cominciato a calare per colpa, soprattutto, di alcune noie fisiche che lo hanno eccessivamente limitato.

Che la sua avventura in Spagna sia al termine è ormai assodato. Adesso sta alla Fiorentina fare la prima mossa: Sansone sarebbe ben disposto a tornare a casa per sposare un progetto tecnico importante come quello viola, mentre il Villarreal potrebbe andare incontro alle esigenze di Corvino per monetizzare il giocatore approfittando del fatto che abbia delle richieste importanti. Le basi per la buona riuscita dell'affare ci sono tutte.