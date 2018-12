Nonostante l'aiuto che offre la tecnologia sono ancora troppi gli errori arbitrali. La DFB chiede sostegno ai giocatori del passato. Ma si temono ulteriori polemiche...

10 ore fa di Elmar Bergonzini

Troppi errori, spesso anche pesanti. La Var non funziona, o lo fa a intermittenza. La speranza, quando è stata inserita, era che la tecnologia in campo eliminasse le polemiche. In realtà si continua a discutere. In Bundesliga, in Serie A (dove la Var c'è), così come in Premier League (dove non si utilizza la tecnologia). Qualcosa quindi va migliorato. Qualcosa va perfezionato.

In Bundesliga, in questi 18 mesi di Var, sono capitati alcuni episodi limite. L'anno scorso, a poche giornate dalla fine, è stato assegnato un incredibile rigore in favore del Mainz nello scontro salvezza con il Friburgo. Il rigore c'era, ma a far scandalo è stata la modalità con cui l'arbitro lo ha assegnato. Il fallo era avvenuto a 17 secondi dalla fine del primo tempo e il direttore di gara, non ravvisando alcun intervento irregolare, aveva mandato le squadre negli spogliatoi.

Ben 5 minuti dopo si è ritrovato a bussare alla porta degli spogliatoi per richiamare le squadre in campo: bisognava battere il calcio di rigore. Caso limite anche in Borussia Dortmund-Colonia. Su azione d'angolo l'arbitro aveva fischiato carica sul portiere ospite, anticipando di una frazione di secondo il gol di Sokratis. Con l'intervento del Var il direttore di gara aveva in seguito capito di aver sbagliato, convalidando però il gol che, tecnicamente, era arrivato a gioco fermo. Per settimane si è parlato anche di un presunto ricorso del Colonia che voleva rigiocare la partita. Il ricorso però non è mai stato effettivamente presentato.

Getty Images In Bundesliga un arbitro consulta il Var

Bundesliga, troppe polemiche con il Var: verranno coinvolti gli ex calciatori

Anche in questa edizione della Bundesliga ci sono diverse polemiche. Ci sono stati due clamorosi errori solo nell'ultima giornata di campionato. In Hertha Berlino-Eintracht Francoforte (prossimo avversario europeo della Lazio), a pochi istanti dal fischio finale, non è stato dato un chiaro rigore a Jovic (Eintracht), e la Var non è intervenuta non ritenendo evidente l'errore dell'arbitro. Media e addetti ai lavori la pensano però in maniera diversa. Quel rigore andava visto e assegnato in diretta ma, visto l'errore del direttore di gara doveva per lo meno intervenire la tecnologia. Altre polemiche in Mainz-Hannover: qui è stato assegnato un rigore inesistente ai padroni di casa. Troppi errori, troppe discussioni. E la DFB (la federazione tedesca) corre ai ripari.

Stando a quanto riportato dalla Bild la DFB ha in mente di coinvolgere gli ex calciatori affinché questi aiutino gli arbitri di fronte al Var a prendere la decisione giusta. Il capo della Var Jochen Drees ha ammesso:

Quello di prendere a bordo ex giocatori è una proposta del tutto sensata. Sono aperto in tal senso, ne parleremo. Gli ex giocatori hanno un altro punto di vista sugli episodi, e possono aiutarci. Non abbiamo mangiato cucchiai di saggezza, non ci precludiamo nuove idee.

L'intenzione, almeno per il momento, sarebbe quella di far sì che gli ex giocatori tengano un corso sul Var, aiutando gli arbitri a interpretare i contatti anche al rallentatore. Poi, col tempo, potrebbero proprio affiancare i direttori di gara al Var, anche se si temono discussioni nei momenti caldi. Cosa sarebbe successo, per esempio, se secondo l'ex giocatore quello assegnato al Mainz non era rigore e per l'assistente Var sì? In Germania c'è l'intenzione di correre ai ripari perché al momento ci sono troppi errori e sono anche pesanti. Bisogna però stare attenti a non creare ancor più confusione.