Il francese punito con oltre 100mila euro di multa dal club catalano per il ritardo di due ore all'allenamento. L'ex capitano blaugrana commenta la situazione.

0 condivisioni

6 ore fa di Marco Ercole

La multa è arrivata, salatissima. Dopo essersi presentato con due ore di ritardo all'allenamento fissato alle 11 di domenica scorsa, Ousmane Dembélé è stato punito dal Barcellona con una sanzione di oltre 100mila euro. Secondo le indiscrezioni raccolte da As, questa è la cifra minima che potrebbe addirittura raddoppiare o triplicare. D'altronde sulla posizione già di per sé complicata del francese pesava la reiterazione di questi comportamenti poco professionali.

L'allenatore Ernesto Valverde lo ha comunque inserito nella lista dei convocati per la sfida con il Tottenham, perché per quanto fosse furioso dopo la sua ultima bravata, lui (così come il resto dello staff tecnico) è convinto che rimuoverlo dal gruppo o punirlo non facendolo giocare sia solo un danno per l'economia della squadra.

I suoi compagni (Gerard Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba in particolare) ieri pomeriggio lo hanno visto arrivare quasi con un'ora d'anticipo alla seduta e hanno cominciato a scherzare con lui prendendolo in giro, facendogli notare ironicamente l'errore nel calcolo dei tempi che lo aveva privato di qualche minuto di sonno in più.

Getty Images Barcellona, Iniesta dice la sua su Ousmane Dembélé

Barcellona, il commento di Iniesta su Dembélé

Della situazione di Dembélé, poi, ha parlato anche un ex capitano del Barcellona, Andrés Iniesta, che intervistato in occasione di una sua comparsata pubblicitaria non si è sottratto al discorso.

È difficile giudicare una situazione che non vivo da dentro. Bisogna sempre avere un certo rigore e delle norme. Se queste non vengono rispettate allora si deve porre rimedio. Ousmane è importantissimo per il club e non bisogna ammazzarlo. Bisognerebbe farlo se non ci fosse rimedio. Ma la priorità è trovare una soluzione, non ucciderlo. Davvero non so cosa succeda. Tutti gli errori possono essere corretti. Bisognerebbe sapere cosa accada realmente, non credo però che sia qualcosa di irrimediabile.

È ovvio, ma nel dubbio lo specifichiamo: quella di Iniesta è una semplice provocazione, un modo di parlare colorito per far capire che non ci sia bisogno di far partire un processo definitivo nei confronti di Dembélé. Il suo obiettivo è quello di recuperare questo giocatore, un patrimonio troppo importante per essere depauperato. E l'ex capitano del Barcellona è convinto possa esserci una soluzione.