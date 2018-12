L'ex allenatore del Real Madrid svela la sua top 11 ideale. Talento smisurato in campo, in attacco c'è posto per un solo Ronaldo.

0 condivisioni

10 dic 2018 di Andrea Bracco

Fine anno, tempo di bilanci. Zinedine Zidane ha fatto incetta di trofei grazie al suo 2018 da assoluto protagonista. L'ex tecnico del Real Madrid, dopo aver lasciato la Casa Blanca nello scorso mese di giugno, al momento è fermo ai box in attesa di una chiamata che lo convinca ad accettare un progetto serio e pluriennale. Qualche mese fa si era ipotizzato un suo possibile passaggio alla Juventus, prima come allenatore e poi come dirigente, ma la realtà è che Zidane al momento non si sente ancora pronto per tornare a rappresentare i colori bianconeri.

Nel frattempo però Zizou è stato interpellato dal portale cinese Zhibo8 che, sulle pagine del proprio sito web, ha pubblicato una top 11 composta esclusivamente da giocatori scelti dal campione francese. Gente che, principalmente, con lui ha condiviso esperienza di campo, ma anche compagni di squadra con i quali negli anni ha sviluppato rapporti di amicizia che durano ancora a tutt'oggi.

La stella di questa squadra, nella quale Zidane ha inserito anche qualche buona alternativa allo schieramento titolare, ve la spoileriamo già: si tratta di Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldo. Con l'ascesa dell'altro Ronaldo, Cristiano, l'ex centravanti di Inter e Barcellona è stato ribattezzato "il Fenomeno", un tratto - quello del talento immenso - che lo ha accompagnato per tutta la carriera, fino a quando le ginocchia lo hanno sorretto. Ronaldo era in campo nella notte di Saint Denis, quando nel 1998 la Francia - trascinata proprio da Zidane - alzò al cielo la sua prima Coppa del Mondo.

Getty Images

Zidane svela la sua top 11: quanta qualità in difesa

Cominciamo col dire che questa formazione è stata composta con una forte preferenza per il gioco offensivo. Il reparto difensivo, che Zidane schiera in linea a quattro, parla la bellezza di quattro lingue diverse. Il portiere è Fabien Barthez, estremo difensore che ha avuto una carriera di grandissimo livello dividendosi tra il campionato francese (è stato la stella dell'OM) e la porta del Manchester United. Barthez ha vinto il Mondiale 1998 da protagonista proprio come Zidane che, a dirigere la sua difesa, ha scelto un altro connazionale.

Si tratta di Laurent Blanc, centrale delizioso per le sue uscite palla al piede e per la capacità di dirigere con autorità il reparto senza mai trascendere in urla o proteste. Blanc, che con Barthez ha giocato proprio nello United, in questi giorni potrebbe tornare in panchina: sembra infatti che la Roma, in attesa di definire la posizione di Di Francesco, lo abbia contattato tramite Franco Baldini. Da giocatore Blanc ha vinto tanto, da allenatore anche (il titolo col Bordeaux il suo capolavoro), quindi in questa squadra porterebbe esperienza e attitudine al risultato.

Il suo compagno di linea è Sergio Ramos, leader del Real Madrid che con Zidane alla guida ha vinto tutto. Ramos ha sempre avuto un grande rapporto con Zidane, un personaggio che il centrale cresciuto nel Siviglia stimava anche da giocatore. Uno dei pochi, da quanto emerge negli ambienti madridisti, a saperlo gestire in maniera impeccabile. Sulle fasce Zidane punta sulla propulsione offensiva di Cafù, terzino destro col quale Zizou non ha mai giocato ma ugualmente stimato, con Dani Alves come prima alternativa. Sempre a destra c'è il tedesco Karlheinz Forster, incrociato da Zidane in Francia durante le sue prime stagioni da professionista. A sinistra si alternano due brasiliano di grandissimo livello come Marcelo e Roberto Carlos, ma c'è anche il nostro Paolo Maldini.

Getty Images

Tanta Liga a centrocampo: c'è anche Makelele

In mezzo si privilegiano tecnica e quantità. Oltre a autocitarsi, e quindi a occupare un posto in mediana, Zidane schiera due fenomeni nel ruolo di interni. A dirigere le operazioni c'è Luka Modric, uno che con Zizou ha vinto davvero tanto fino ad arrivare ad alzare il Pallone d'Oro. Modric, sotto la gestione del francese, ha giocato le migliori stagioni in carriera e, a quanto pare, la stima è ricambiata.

Titolarissimo anche Andres Iniesta, affrontato da avversario sia da allenatore che da calciatore. Oggi Don Andres gioca in Giappone ma la qualità è quella di sempre, tanto che su di lui Zidane farebbe affidamento senza alcun problema. Interessante la scelta nel ruolo di mediano, dove Zidane nomina un po' a sorpresa Claude Makelele, suo connazionale e centrocampista dei Galacticos piglia tutto di qualche anno fa. Se Zizou ha fatto ciò che ha fatto è anche grazie a gente come Makelele, calciatori di sostanza che hanno corso chilometri su chilometri per dare appoggio alla grande qualità offensiva del Real di quegli anni.

Getty Images

In attacco col tridente: spicca Ronaldo il Fenomeno

In questa top 11 c'è spazio per un solo Ronaldo. Un Ronaldo che, nonostante le tante vittorie fianco a fianco, non è Cristiano. Zidane punta tutto sul centravanti brasiliano che per anni lo ha sfidato sui campi della Serie A. Ronaldo è un giocatore che unisce trasversalmente tutte le fazioni ma, soprattutto, nel momento in cui il fisico lo sorreggeva è stato probabilmente uno dei calciatori più forti di sempre.

Il suo supporting cast lì davanti non poteva che essere di qualità assoluta, oltre che richiamare in maniera decisa le forti tinte blaugrana. Dietro al Fenomeno Zizou sceglie due campioni che recentemente hanno fatto le fortune del Barcellona. Il primo è Leo Messi, della cui nomina pare perfino superfluo ragionare, mentre l'altro è Neymar, una scelta particolare che però conferma la grande stima nutrita da Zizou per l'asso del PSG.

E Cristiano? Di lui nemmeno l'ombra. Zidane non ha dato spiegazioni sull'esclusione di CR7, col quale ha condiviso una grossa fetta di carriera. Di certo c'è che questa è l'esclusione più eccellente e inaspettata, arrivata da una persona che anche grazie al campione portoghese ha potuto vincere i suoi primi trofei da allenatore. Ma si sa, i gusti sono gusti. Magari un giorno, se dovessero ritrovarsi a Torino, ne parleranno.