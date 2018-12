Gli esami per ottenere l'idoneità sportiva nelle esteti 2016 e 2017 evidenziarono extrasistoli ventricolari: la procura di Firenze emette due avvisi di garanzia nei confronti di due medici indagati per omicidio colposo.

5 ore fa di Daniele Minuti

Il ricordo della tragica morte di Davide Astori arrivata il 4 marzo scorso è ancora vivo nelle menti di tutti i tifosi, non soltanto quelli della Fiorentina. La scomparsa del difensore sconvolse tutti gli appassionati di calcio che si unirono nel dolore attorno alla famiglia e all'ambiente della società viola.

Da allora, a quasi 10 mesi dall'accaduto, si stanno ancora cercando risposte a questa morte improvvisa e inaspettata, arrivata a quanto pare per un problema al cuore del ragazzo (cardiomiopatia aritmogena) che è di difficile diagnosi e che soprattutto non lascia tracce della sua presenza dopo il decesso.

L'inchiesta aperta su questo caso vuole chiarire se questa tragedia si poteva evitare. Ebbene dalle ultime novità sul caso della morte di Astori, potrebbe arrivare la risposta a questo interrogativo: forse il capitano della Fiorentina doveva essere fermato dopo alcuni controlli.

Nuova svolta nell'inchiesta sulla morte di Davide Astori: due medici indagati per omicidio colposo

A rivelarlo è La Nazione, che spiega come da alcune analisi svolte da Astori fossero emersi dei problemi che potevano portare allo stop forzato del capitano della Fiorentina. Per la precisione si parla di extrasistoli ventricolari evidenziate da due test. Gli esami erano quelli di routine per ottenere l'idoneità sportiva e si svolsero entrambi a luglio, sia nel 2016 che nel 2017: dagli elettrocardiogrammi, in entrambi i casi, sarebbero emersi dei problemi cardiaci per Astori che forse sono stati sottovalutati dai medici. In particolare nella visita più recente venne evidenziata un'extrasistolia a due morfologie.

La procura di Firenze, una volta aperta un'inchiesta per chiarire questa situazione dopo la perizia che le è stata presentata dal professor Corrado dell'università di Padova più di un mese fa, ha emesso due avvisi di garanzia a carico di due medici (sarebbero medici di strutture pubbliche, una di Cagliari e una di Firenze) che risultano indagati per omicidio colposo e che avrebbero firmato le idoneità all'attività sportive del giocatore.

Sarà ora cura del procuratore Giuseppe Creazzo capire se sul giocatore viola andassero svolti esami più approfonditi dopo questi campanelli di allarme e soprattutto se al ragazzo dovesse essere proibita l'attività agonistica in via precauzionale. La risposta a riguardo si attende entro pochi giorni, per capire finalmente i motivi di una tragedia che ha shockato il calcio italiano.