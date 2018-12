Super Pippo è in difficoltà con il Bologna, l'olandese gli manda un frecciata pubblicamente: "Fortunato a non esser stato ancora esonerato".

di Elmar Bergonzini

Colpo di tacco di Seedorf, gol di Inzaghi e semifinale di Champions League raggiunta. L'11 aprile del 2007 il Milan vinse a Monaco contro il Bayern per 2-0 qualificandosi nonostante il 2-2 dell'andata che sembrava complicare le cose. Fu una tappa decisiva in quella che rappresenta l'ultima trionfale cavalcata europea del club. Quella sera segnarono loro due, Seedorf (l'1-0) e Inzaghi (il 2-0). Spettacolare il secondo gol, con l'olandese che lanciò in porta Super Pippo con un tocco di prima. L'abbraccio dopo quel gol a Monaco è però stato in parte cancellato da una frecciata di Seedorf, che ha contestato i risultati conquistati da Super Pippo in Serie A con il Bologna.

Ospite a Pressing, Seedorf, attuale ct del Camerun, si è lasciato scappare un commento molto duro nei confronti di Inzaghi, che dalla scorsa estate allena i rossoblù che occupano però la terzultima posizione in classifica: "Vorrei avere la sua fortuna, ovvero quella di restare in panchina anche se perde".

Anche Seedorf, proprio come Inzaghi, ha allenato in Serie A. La sua avventura da tecnico è cominciata proprio al Milan, club nel quale i due hanno giocato insieme. L'olandese sostituì Allegri sulla panchina dei rossoneri nel gennaio del 2014, ma venne mandato via al termine del campionato benché avesse vinto 11 partite su 19 (perdendone 6). Il Milan finì però all'ottavo posto e Galliani e Berlusconi decisero di affidare la squadra proprio a Inzaghi. Scelta mai condivisa da Seedorf, convinto di meritarsi la conferma.

Getty Images Filippo Inzaghi al termine della partita di Serie A fra Empoli e Bologna

Serie A, Seedorf e la frecciata a Inzaghi e al Milan

Se è vero che nelle esperienze successive a quella con il Milan Seedorf ha fatto male sia in Cina con lo Shenzen (4 vittorie in 14 gare) che con il Deportivo in Spagna (2 vittorie su 15 partite, club retrocesso), è anche vero che sulla panchina rossonera l'olandese è convinto di aver svolto un buon lavoro:

Ero solo in quel periodo, ma abbiamo comunque conquistato 35 punti in 19 partite di Serie A, giocando un calcio accettabile. Io sarei rimasto, ma il club la pensava diversamente

Secondo Seedorf l'essere stato un grande giocatore non è un vantaggio per gli allenatori: stando a quanto affermato dall'olandese si tiene conto della precedente carriera solo per pochi giorni prima di pretendere risultati in quella nuova. Anche se, stando ai suoi commenti, forse con Inzaghi il Bologna è più paziente del normale. Una frecciata che colpisce in pieno un allenatore già in difficoltà e che macchia il ricordo di Monaco: l'abbraccio fra i due dopo il colpo di tacco dell'olandese e il gol di Super Pippo ormai rappresenta solo il passato. Anche se vincente, anche se condiviso.