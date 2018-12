Dopo gli attacchi verbali ricevuti per l'arbitraggio di Roma-Inter, l'arbitro ha deciso di denunciare chi lo ha diffamato.

10 dic 2018

Roma-Inter non è finita al triplice fischio di Gianluca Rocchi di Firenze. O meglio, sul campo la partita valida per la 14esima giornata di Serie A è terminata 2-2 (Inter due volte in vantaggio con Keita e Icardi e due volte ripreso da Under e Kolarov su rigore), ma fuori siamo ancora nei minuti di recupero.

Già il post-partita era stato infuocato, con le parole al vetriolo di Francesco Totti che a caldo aveva dichiarato: "Quello che è successo è una vergogna, mi chiedo come sia possibile non ricorrere al VAR per un episodio simile". Il riferimento dell'ex capitano giallorosso era al fallo di D'Ambrosio su Zaniolo, non sanzionato col calcio di rigore.

Oggi invece arriva la notizia - riportata dall'Ansa - che Rocchi, preso di mira con frasi ritenute offensive, ha deciso di sporgere denuncia presso la Procura di Bologna contro chi lo ha diffamato dopo Roma-Inter. Una decisione confermata dal legale del fischietto toscano, Gabriele Bordoni: