Classifica Serie A, Juventus in fuga. Bagarre in zona Champions League

Classifica Serie A, Juventus in fuga. Bagarre in zona Champions League

Un concerto che però non è mai iniziato per colpa di un ragazzo che ha spruzzato dello spray urticante scatenando il panico tra i presenti. Il bilancio sarà di 6 vittime e diversi feriti gravi che ancora lottano tra la vita e la morte in ospedale. Chi è rimasto particolarmente segnato da questa vicenda è l'attaccante della SPAL, Andrea Petagna.

Nel weekend di calcio appena trascorso si è osservato un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A . Non solo per la scomparsa di Gigi Radice ma anche la tragedia di Corinaldo, comune della provincia di Ancona dove venerdì - alla discoteca Lanterna Azzurra - avrebbe dovuto tenersi il concerto di Sfera Ebbasta.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK