La frase dell'ex tennista ("S'è infilato come un sorcio") è stata stigmatizzata in diretta televisiva e criticata dal club sardo. Pronte le scuse di Adriano.

0 condivisioni

4 ore fa di Alberto Casella

Il tifo è una brutta bestia e a volte ti fa dire cose che non pensi o comunque ti fa calibrare male le parole, senza valutarne bene, fino in fondo, le conseguenze. Come è successo l'altro giorno ad Adriano Panatta, ex tennista azzurro dall'anima giallorossa, nelle vesti di commentatore della Serie A.

I fatti: sabato sera la Roma stava conducendo in porto una comoda vittoria sul campo del Cagliari. A poco più di cinque minuti dalla fine, infatti, i ragazzi di Di Francesco erano avanti di due gol sugli isolani: 0-2.

Ma la Sardegna Arena non è terra di conquista, i successi bisogna conquistarseli giocando fino all'ultimo secondo. L'avvertimento lo spedisce Ionita che all'85' insacca di testa un assist di Joao Pedro da corner, ma la doppia espulsione - Srna e Ceppitelli - che lascia il Cagliari in nove al terzo minuto di recupero sembra una pietra tombale sull'esito del match. Non per Sau, però, che all'ultima chance si invola su palla lunga di Ionita e batte Olsen per il 2-2 finale.

getty Sau ha appena segnato e festeggia togliendosi la maglia

Serie A: gaffe di Panatta che insulta Sau

Un suicidio collettivo quello della Roma e della sua difesa - prima la sanguinosa palla persa da Manolas, poi Fazio che sembra un paracarro mentre prova a inseguire speedygonzales Sau - che ha messo a dura prova quel cuore giallorosso di Adriano Panatta che, chiamato a commentare il match di Serie A della Sardegna Arena ai microfoni di Quelli che il calcio, ha calibrato decisamente male le parole:

Questi giocavano in nove, non ti puoi distrarre e prendere un gol così. La palla è passata in mezzo a cinque difensori, è arrivato ’sto sorcio nero e ha segnato

Insultare Marco #Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i Sardi. Panatta campione solo quando giocava. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 9, 2018

Parole non dette proprio a caldo e, dunque, dal peso specifico superiore. Subito stigmatizzate in studio, sono state poi comprensibilmente criticate anche dal Cagliari. Il club, che grazie al pareggio contro la Roma, ha portato a 6 i punti di vantaggio sulla terzultima della classifica della Serie A, ha affidato un lapidario commento a Twitter:

Insultare Marco Sau è un'offesa al nostro bomber e a tutti i Sardi. Panatta campione solo quando giocava

@AdrianoPanatta Sorcio sarà Adriano Panatta non il giocatore del CAGLIARI Marco Sau.... — Marco Piras (@MPiras67) December 9, 2018

Le scuse di Adriano

Inappuntabile, tanto che ad Adriano, oggetto di numerose critiche sui social, non è rimasto che scusarsi. L'ex tennista, che in carriera ha vinto fra l'altro un Roland Garros e con la maglia azzurra una Coppa Davis, ha fatto sapere che non intendeva riferirsi a Sau ma al suo movimento veloce e imprevedibile. Il tifo a volte può essere davvero una brutta bestia.