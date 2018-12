Il Milan viene bloccato sul pareggio dal Torino e non approfitta dei risultati negativi di Inter, Roma e Lazio. Il River Plate vince la Copa Libertadores.

di Daniele Minuti

La domenica che ci siamo lasciati alle spalle è stata ricca di notizie importanti e la rassegna stampa sportiva dei giornali italiani è dominata dai risultati della giornata di Serie A, in particolare il pareggio fra Milan e Torino arrivato nel posticipo serale. A San Siro le due squadre si sono annullate, con i granata che sono andati più volte vicini al gol nel primo tempo mentre hanno subito le occasioni dei rossoneri nella ripresa (da ricordare un miracolo di Donnarumma su Iago Falque e un gol sbagliato da Cutrone). occasione persa per la squadra allenata da Gattuso che non ha sfruttato i risultati negativi di Inter, Roma e Lazio dei giorni scorsi per accorciare sul terzo posto in classifica e allungare sulle concorrenti per il quarto. I titoli della rassegna stampa di lunedì 10 dicembre sono anche su Cristiano Ronaldo, protagonista di un'intervista sia sulla prima pagina Gazzetta dello Sport, che del Corriere dello Sport che su Tuttosport.

Passando ai giornali sportivi spagnoli, i due grandi temi di oggi sono ovviamente il Real Madrid e la Copa Libertadores. La formazione di Santiago Solari ha vinto 1-0 la sua partita di Liga in casa dell'Huesca grazie a un gol messo a segno da Gareth Bale. Nonostante la sofferenza, i Blancos hanno portato a casa 3 punti molto importanti che permettono il sorpasso all'Alaves e la conquista del quarto posto nella classifica del campionato spagnolo.

Proprio nello stadio del Real Madrid ieri si è giocata la storica gara di ritorno della finale di Copa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate, spostata nell'impianto di Madrid dopo gli incidenti che hanno portato al rinvio della sfida originariamente in programma al Monumental. A vincere il trofeo sono stati i Millonarios che hanno sconfitto gli eterni rivali per 3-1 in un incontro sportivamente drammatico: è stato il Boca ad andare in vantaggio con Benedetto, ma poi i gol di Pratto, Quintero e Martinez hanno regalato il trionfo al River Plate.

