L'ex manager ha trionfato nel reality show dopo 3 settimane passate nella giungla superando prove durissime. Ha conquistato i telespettatori raccontando la sua storia d'amore con la moglie.

10 dic 2018 di Francesco Bizzarri

Dalla Premier League all’Isola dei Famosi. Harry Redknapp, con un passato da giocatore e da allenatore di tanti club inglesi, ha trionfato nel reality show versione anglosassone in onda su ITV. Nella giungla dell’Australia mister Harry ha battuto tutti. In finale sono stati sconfitti gli attori Emily Atack e John Barrowman.

Con la sua espressione sorniona, e dopo tre settimane in mezzo alla foresta, ha conquistato tutti gli spettatori, che tramite il televoto lo hanno incoronato re del reality. Un gioco mica facile dopo aver ingoiato vermi, mangiato carne di emu (una specie di struzzo) ed essersi ricoperto il corpo di insetti. Ma Redknapp non ha mai mollato: "Lo faccio per i miei nipoti".

In Premier League e in generale in carriera non ha mai vinto molto. E pensare che dopo l’addio di Fabio Capello alla Nazionale inglese era in pole per diventare nuovo ct. La Federazione poi scelse Hodgson che fallì alla guida dei Tre Leoni. Celebre il suo Tottenham nel quadriennio 2008-2012. Con lui manager, gli Spurs sono tornati nella top dei club inglesi ed europei.

Getty Images Premier League, Redknapp sulla panchina del Birmingham nel 2017

Premier League, Redknapp fa il famoso: vittoria a "I'm a celebrity, get me out of here”

Attori, cantanti e… allenatori. Harry Redknapp ha detto subito sì quando gli è arrivata la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi inglese. Tre settimane nella remota giungla dell’Australia tra caldo, poco cibo e insetti di ogni tipo. E l’ex calciatore e allenatore, con una lunga e movimentata carriera tra Premier League e serie minori, ha trionfato.

Lo scetticismo generale, appena iniziata la sua avventura televisiva, era tanto. Per non parlare dell’ironia anche di un suo ex club, il Southampton, che su Twitter ha postato un messaggio diretto alla produzione del reality show con scritto: “Attenti, Harry potrebbe mollarvi a metà stagione per andare a Stricly Come Dancing!”. Un tweet al veleno che ricorda quando, nel 2005, Redknapp lasciò i Saints (che poi retrocessero) a dicembre per tornare al Portsmouth, gli acerrimi rivali.

Dritto al successo

A 71 anni (60 dei quali nel mondo del calcio, visto che ha iniziato giovanissimo a giocare nelle giovanili del Tottenham), si è ripreso una piccola rivincita su chi non ha mai creduto in lui. Il suo palmares da manager non è molto ricco: una Coppa Intertoto con il West Ham nel 1999, una Coppa d’Inghilterra con il Portsmouth nel 2008 e una promozione in Premier League con il Queens Park Rangers nel 2014.

Dovevo farlo per i miei nipoti, non potevo deluderli. È stato più faticoso cibarmi nella giungla che scendere in campo. Sono ancora incredulo per la vittoria, non so come abbia fatto a sopravvivere tre settimane. Quando sono arrivato sull’isola ho subito pensato: "Oh mio Dio, sono nei guai"

Ha superato tutte le prove, tra le altre anche quella di resistere dentro uno spazio ristretto con centinaia di topi solo per vincere un pezzo di “roly poly”, il rotolo di marmellata di cui va pazzo. Poi ha ingoiato vermi, mangiato occhi di pesce, cervelli di pecora. Ma ha conquistato il pubblico di casa raccontando la sua storia d’amore con Sandra, sua moglie da ben 54 anni. L’ha incontrata in un night club: non si sono mai più lasciati.