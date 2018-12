Al Monza Rally Show finale a sorpresa con la vittoria di Antonio Cairoli nel Masters' Show. Battuta la WRC Plus di Valentino Rossi per 6 decimi.

Luigi Ciamburro

Tony Cairoli e Valentino Rossi nove titoli MXGP contro nove titoli MotoGP. Il pilota siciliano ha reso incandescente il Monza Rally Show 2018, prima puntando il dito contro le quattro Ford Fiesta WRC Plus, che hanno ucciso l'anima di questa kermesse, poi strappando una vittoria al pesarese nel Masters' Show, contro ogni pronostico. Una finalissima che ha messo un po' di pepe ad una gara contraddistinta dal monopolio valentiniano nelle nove Prove Speciali, in buona parte dovute ad una vettura maggiorata di 80 CV e con un'aerodinamica più raffinata.

Dopo aver polemizzato contro Valentino Rossi per essersi presentato ai nastri di partenza con una WRC Plus, Antonio Cairoli si è preso la meritata rivincita nei quattro giri del match finale. Nel primo è stato il pilota di Tavullia ad andare avanti, nel secondo ha visto dimezzare il suo vantaggio, nel terzo 'lap' il campione di Patti è passato avanti con la sua Hyundai i20 WRC 1.6, fino ad arrivare alla bandiera a scacchi con un margine di sei decimi sulla Ford Fiesta brandizzata VR46.

Il piccolo Davide che sconfigge Golia, mettendo parzialmente a tacere le polemiche dei giorni scorsi sul Monza Rally Show. Una gara scritta ancor prima di cominciare, con le quattro WRC Plus che hanno monopolizzato le prime quattro posizioni. Due pesi e due misure rispetto alle WRC classiche, con Cairoli che se l'è presa anche contro gli organizzatori, rei di non averle vietate. Alla fine il "Tonino Nazionale" ha canalizzato la rabbia in gas e ha dato prova che non sempre il motore più potente è destinato a vincere. Il fattore umano conta eccome, la classe non è acqua.

Rossi e Cairoli legati da un filo rosso che va anche aldilà di questo week-end di Rally e dei nove titoli cadauno. Entrambi si ritrovano a dover fare i conti con due avversari più giovani e agguerriti nei loro rispettivi campionati. L'uno contro Marc Marquez, l'altro contro Jeffrey Herlings. Ben altri pensieri rispetto ad un Monza Rally Show che dovrebbe chiudere l'anno in bellezza, sia per i piloti che per gli appassionati.

Abbiamo battuto Suninen, ma in finale Cairoli è andato fortissimo e non siamo riusciti a vincere - ha riassunto Valentino Rossi -. Ma va bene ugualmente perché a noi interessava il Rally. È stato un bel finale, eravamo molto vicini... 1-1 e siamo tutti contenti. Non l'ho fatto vincere, Cairoli rispetto alle qualifiche è migliorato di 3-4 secondi.

Già si parla di un Monza Rally Show 2019 ben diverso da come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi e Valentino non può sottrarsi alle polemiche dei giorni scorsi.

Qui a Monza sono molto veloce perché conosco questa gara, ma in un rally vero sarebbe diverso, ma un giorno ci proveremo. Per il futuro spero partecipino i piloti del Mondiale e che si possa uscire sullo sterrato.

Adesso la stagione dei motori può ufficialmente ritenersi conclusa e la menta vola già al prossimo anno, a cominciare dai test di Sepang di febbraio, una prova fondamentale per Valentino Rossi e Yamaha, al fine di capire lo stato di salute della M1 2019.