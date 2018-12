Si parte il 12 dicembre con il primo turno preliminare, finalissima ad Abu Dhabi il 22. Real Madrid favorito per la vittoria finale, ma occhio al River Plate.

12 dicembre 2018

Il River Plate vince una storica Libertadores e completa il quadro del Mondiale per Club 2018. I Millonarios, alzando la Copa al cielo di Madrid davanti agli eterni rivali del Boca Juniors, si sono guadagnati l'opportunità di andarsi a giocare la manifestazione organizzata quest'anno dagli Emirati Arabi. L'intero Mondiale per Club infatti si giocherà ancora una volta in Oriente per sfruttare un mercato che a livello economico e di marketing rappresenta la nuova frontiera del calcio.

River Plate, ma non solo: saranno sette le squadre a prendere parte alla competizione, al via il 12 dicembre con il primo turno preliminare nel quale scenderanno in campo i campioni dell'Oceania, i neozelandesi del Team Wellington, che se la vedranno con gli ultimi vincitori del campionato emiratino, l'Al Ain. Chi passa accede ai quarti di finale, in programma il 15 dicembre, dove troverà l'Esperance di Tunisi, fresca vincitrice della Champions League africana. Sempre ai quarti di finale si sfideranno i messicani delle Chivas di Guadalajara (vincitori dell'ultima ConcaChampions), allenati da un'anima riverplatense come Matias Almeyda, e i giapponesi del Kashima Antlers, trionfatori nella massima competizione continentale asiatica.

Chi vince si guadagna il diritto di sfidare River Plate e Real Madrid in semifinale, prima dell'ultimo atto in programma per sabato 22 dicembre allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi, uno dei due impianti scelti per la manifestazione assieme allo Hazza bin Zayed Stadium di Al Ain, dove tutto invece prenderà il via. Il Real Madrid rimane la favorita per la vittoria finale, il che - peraltro - confermerebbe un trend abbastanza significativo: le ultime cinque edizioni sono state dominate dalle rappresentanti europee e, per trovare il successo di una sudamericana occorre andare indietro fino al 2012, quando il Corinthians regolò a sorpresa per 1-0 il Chelsea.

Mondiale per Club 2018, dove vederlo in TV e streaming

Al momento il Mondiale per Club 2018 non ha ancora una copertura televisiva in Italia. Nonostante manchino solo due giorni all'inizio della manifestazione, nessun broadcaster sembra interessato a trasmettere la competizione che prenderà il via alle 16.30 del 12 dicembre, con la sfida del primo turno tra Al Ain e Team Wellington.

Tuttavia sarà possibile seguire l'intero torneo in streaming sui siti di betting che permettono di sfruttare l'opzione della diretta TV. Non sono comunque ancora da escludere a priori novità dell'ultim'ora, con annunci che potrebbero arrivare proprio a ridosso del calcio di inizio del torneo.

Calendario e date: si parte il 12 dicembre

Il Mondiale per Club 2018 sarà la quarta edizione organizzata dagli Emirati Arabi Uniti dopo quelle del 2009, 2010 e 2017, durante le quali a laurearsi campione è sempre stato un club differente (Barcellona, Inter, Real Madrid). I blancos detengono anche il maggior numero di vittorie in questa manifestazione, ben tre, in condivisione con i rivali del Barcellona.

Di seguito il calendario completo:

Primo turno preliminare (12 dicembre 2018)

Al Ain - Team Wellington (ore 16.30)

Quarti di finale (15 dicembre 2018)

Kashima Antlers - Chivas Guadalajara (14.30)

Esperance Tunisi - Vincitore primo turno preliminare (17.30)

Finale quinto posto (18 dicembre 2018)

Perdente quarto di finale 1 - Perdente quarto di finale 2 (14.30)

Semifinali (18 e 19 dicembre 2018)

River Plate - Esperance Tunisi/Vincitore primo turno preliminare (17.30)

Real Madrid - Kashima Antlers/Chivas Guadalajara

Finale terzo posto (22 dicembre 2018)

Perdente semifinale 1 - Perdente semifinale 2 (14.30)

Finale (22 dicembre 2018)