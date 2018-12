Il colombiano ha cambiato il Superclasico e lo ha portato nel solco del River Plate con un gol straordinario. La storia di un talento che sembrava perso.

9 ore fa di MarcoValerio Bava

Quando gli arriva il pallone sul sinistro il cronometro dice 109' e 03''. La finale più lunga di sempre, la più sentita di tutti tempi, è ancora inchiodata sull'1-1. Il River Plate attacca, è in superiorità numerica, Juan Ferdinando Quintero controlla e calcia in porta che è passato un secondo e mezzo, la palla viaggia come un missile di rara potenza e precisione che s'infila sotto la traversa. Andrada guarda passare la sfera, non può far nulla. Gol. River in vantaggio, River per la prima volta avanti dopo 199' di doppia sfida.

Il popolo Millonario espolde, Quintero corre, viene travolto dai compagni e dall'onda d'urto di una gioia smodata. Si gode l'urlo, si gode un gol che non è solo la storia del suo club, del calcio sudamericano, è la sua catarsi, l'elevazione a un grado superiore. Lui che dopo anni di aspettative dal peso troppo grande, di difficoltà, di incomprensioni, torna finalmente al centro del mondo, nel modo più eccezionalmente normale per uno col suo talento: incantando.

Il suo tiro è un fulmine che spezza l'equilibrio, è la piena che fa esondare il River Plate, il colpo di genio che manda in estasi metà Buenos Aires e all'inferno l'altra metà. È il lampo che rende onore anche a uno stadio che certe giocate le ha sempre ospitate. Quintero ha cambiato la finale della storia, l'ha fatta diventare leggenda per i Millonarios, ha cambiato il corso degli eventi col suo ingresso, premiando il coraggio di Gallardo e punendo la prudenza eccessiva di Barros Schelotto. Il calcio torna ad accorgersi di lui e a chiedersi se questo giovanotto di 25 anni non sia stato dimenticato troppo in fretta.

Quintero, a Pescara poche tracce

Arriva nel 2012 a Pescara, che lo paga circa due milioni prelevandolo dall'Atletico Nacional de Medellíndove aveva fatto vedere sprazzi di talento purissimo. E chissà se sia solo un caso che la prima rete con il club colombiano sia arrivato contro i Millonarios di Bogotà. Millonarios come quelli che sei anni dopo farà entrare nella storia. Giochi del destino. L'allora ds del club abruzzese, Daniele Delli Carri, era convinto che Juanfer potesse arrivare nel giro di pochi anni a livelli altissimi, diventando un assoluto protagonista del calcio europeo. Lui che era cresciuto nell'Evingado, accanto a un altro 10 niente male come James Rodriguez, di cui è grande amico. El Bandido è più grandi di due anni rispetto a Quintero, una foto scattata quando erano meno che adolescenti li ritrare su un campetto di periferia, abbracciati.

In quella foto ci sono due dei talenti più puri mai espressi dal calcio colombiano, uno capace di adattarsi bene al calcio europeo. James. L'altro meno, non in grado finora di modulare il suo calcio, le frequenze del suo modo d'intendere il gioco ai ritmi e alle pressioni del vecchio continente. A Pescara non parte male, segna un gol stupendo su punizione contro il Bologna, gioca cinque mesi sulla trequarti soprattutto grazie alla fiducia che gli concede Giovanni Stroppa. Quattordici presenze, un gol e due assist, alti e bassi, poca incisività nel complesso.

Il ragazzo poi parte per il Mondiale Sub 20 dove diventa protagonista assoluto, porta la Colombia a vincere il torneo giocando nove partite, segnando cinque volte e servendo sette passaggi vincenti. Il ritorno in Italia, però, è traumatico. Nonostante Quintero sia sulla bocca di molti addetti ai lavori, considerato uno dei migliori prospetti del mondo, gioca solo 105' e sparisce praticamente dai radar.

La foto de nuestros héroes del fútbol, que desde niños sabían que vivirían para darle muchas glorias al Fútbol Colombiano. Aquí James Rodríguez junto Juan Fernando Quintero. pic.twitter.com/cx36jlpAay — Radio Magdalena (@RadioMagdalena) June 25, 2018

Odissea di un talento

Il Porto però versa dieci milioni nelle casse del Pescara e lo mette a disposizione di Marco Fonseca. Poi diventato allenatore dello Shakthar che i tifosi del Napoli ricorderanno per essersi vestito da Zorro dopo una vittoria in Champions contro gli azzurri. Quintero segna subito, all'esordio, gol da cineteca contro il Vitoria Setúbal, l'alba dell'avventura appare luminosa, sembra andare tutto come previsto in un club capace di lanciare l'amico James e pure un altro colombiano di un certo livello come Radamel Falcao.

Ma dopo sette partite ecco di nuovo la panchina, le non convocazioni, le partite in seconda squadra. Fonseca non lo vede, non ne apprezza i tempi di gioco, i ritmi, lo considera anarchico, incapace di far parte di un sistema di squadra, sempre troppo fermo, sempre troppo attratto dal pallone. Quintero però non fa polemica, non è una testa calda, vive in un suo mondo, il suo calcio è davvero differente. Nella concezione pratica sul terreno di gioco e anche fuori.

L'anno successivo Fonseca saluta e sulla panchina del Porto arriva Julen Lopetegui. Nel frattempo il ragazzo, al primo Mondiale giocato, ha fatto vedere di aver un quid di speciale, il gol alla Costa d'Avorio qualifica la Colombia agli ottavi e rilancia le sue quotazioni a livello internazionli. Lopetegui è un allenatore reduce dalla trionfale esperienza con la selezione Under 21 della Spagna, un allenatore dal quale ci si aspetta una certa attitudine con un giovane talento come Quintero che, all'epoca, aveva solo 21 anni. Ma nonostante un buon rapporto col tecnico che poi sarà del Real, la stagione di Juanfer è ancora deludente, non gioca praticamente mai da titolare e quando entra a partita in corso raramente lascia il segno. La stagione si conclude con 30 presenze, di cui solo 10 dal primo minuto.

All'inferno e ritorno

Negli ultimi giorni di mercato del 2015 passa in prestito al Rennes e in Ligue 1 il colombiano tocca il punto più basso della sua carriera. Quello francese è un calcio che mal si sposa con le sue caratteristiche, soprattutto se giocato in una realtà come quella bretone, di media classifica. Tanto ritmo, tanta fisicità e poca tecnica. Quintero è un pesce fuor d'acqua, non si ritrova. Quello non è il suo gioco, non è il suo mondo, non è quello che sognava quando da ragazzino incantava sui campetti del suo quartiere, El Socorro, perché lì ci si poteva sorprendere per il suo calcio. Perché in Sud America il calcio è prima bellezza. Poi tutto il resto.

Dopo una stagione traumatica in Francia, fatta di sole 14 presenze, il Porto si ritrova con un giocatore in esubero, in panchina c'è Nuno Espirito Santo e Quintero finisce fuori rosa. Sul tavolo dei suoi agenti arriva un'offerta di prestito dell'Indipendiente de Medellín e lui non esita un momento. Torna a casa. Per la squadra non è una stagione fortunata, perché arriva seconda in campionato, perde la finale di Coppa di Colombia e la Supercoppa. Ma Juan torna a esprimersi su livelli eccezionali, forse per il semplice fatto che il suo calcio, sinuoso e ammaliante come un tango, è tornato nel suo contesto, nel suo mondo, in quei contesti dove la lentezza e la bellezza non sono antitetiche e anzi la prima può esaltare la seconda.

Lentezza non è termine esatto. Riflessione nell'anarchia del bello. Un po' come facevano altri grandi talenti sudamericani da Valdivia a Riquelme, passando per Redondo. Giocatori che avevano nel pensiero la loro dote migliore e nell'applicazione, alla loro velocità, di quel pensiero fuori dal comune. La stagione con l'Independiente lo rilancia, ma quando fa ritorno a Oporto Sergio Conceição non lo tiene in considerazione. Chi lo ha notato, invece, è Marcelo Gallardo, l'allanatore del River Plate. Lo aveva ammirato durante due partite del girone di Copa Libertadores dell'anno precedente, quando il suo River aveva incrociato l'Indpendiente de Medellín e Quintero aveva espresso al massimo il suo calcio incantandolo.

Il River, il Mondiale e la resurrezione

Se qualcuno pensava che quella con l'Independiente potesse essere una parentesi si sbagliava. Al River Plate si diverte, anche perché in panchina c'è un allenatore che da giocatore è stato talento discontinuo, forse schiacciato da troppe aspettative e che quindi lo capisce e lo lascia esprimere in tranquillità. Un po' come Pekerman che se lo porta in Russia e viene ripagato da un Quintero mai così ispirato. Juanfer segna contro il Giappone, ispira contro la Polonia, giocando forse il suo miglior calcio e servendo l'assist del 2-0, ma muovendosi con quella leggerezza di chi è lì ma non lì, di chi sta vivendo una sua personalissima esperienza interiore. "Sos un crack" gli urla l'allenatore. Sei un fenomeno.

Quintero si ripete anche contro il Senegal. Un po' come successo quattro anni prima. È il suo Mondiale, il River lo riaccoglie e il resto è storia. Il gol contro il Boca lo ha riportato in paradiso. Lui che ha visto l'inferno, l'oblio della periferia del calcio, della dimenticanza, del peso insostenibile della promessa tradita. Ma il calcio permette a tutti di aprire un altro libro e scrivere una nuova storia. Quella di Quintero è iniziata quest'estate in Russia.

Il Bernabeu gli ha regalato la notte che serviva, la sua catarsi, la ribalta che il suo sinistro meritava. Il suo mondo è diventato anche il nostro, la sua bellezza non è rimasta incastrata nei suoi pensieri. Il suo calcio quello di un popolo. Quello Millonarios di cui ora è leggenda eterna.