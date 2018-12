Messi, presente per il Superclasico sulle tribune del Bernabeu, è stato accolto da applausi ed ovazioni. A Madrid c'era anche tanta Juventus e Icardi con Wanda.

2 ore fa di MarcoValerio Bava

Il trionfo del River Plate ha segnato il weekend di calcio e non solo. Al Bernabeu si è fatta la storia, perché mai le due squadre più tifate, amate e odiate d'Argentina si erano incontrate in una finale di Copa Libertadores. Una finale eterna, durata un mese, dal primo rinvio per maltempo ai fatti del Monumental, fino allo spostamento della partita fuori dal Sud America, la scelta della casa del Real come sede e infine una partita durata 120' e chiusa solo all'ultimo secondo con il gol del Pity Martinez.

River and Boca fans reacting to Messi during the Copa Libertadores final.



Always the center of attraction at the Bernabeu.pic.twitter.com/lQTfuYman5 — BU Videos (@BuVideos) December 9, 2018

Il River si è preso tutto: trofeo, gloria eterna, lo scalpo dei rivali di sempre che hanno dovuto guardare la premiazione dei Millonarios (per ordine della Conmebol, pena multe salatissime) e pure Buenos Aires che nella notte italiana è diventata un'immensa piazza per i festeggiamenti dei tifosi biancorossoneri.

Era la finale di Libertadores più sentita di sempre, il mondo si era fermato per assistere una sfida speciale, capace di far vibrare i sentimenti anche di chi non era parte in causa. Non è un caso che tantissimi protagonisti del calcio mondiale erano sulle tribune del Bernabeu per assistere dal vivo al Superclasico. C'era soprattutto Lionel Messi, accompagnato dal figlio Thiago e da Piqué, Jordi Alba e Busquets. Il 10 del Barcellona è stato accolto da applausi scrosciati da parte della tribuna centrale di uno stadio che, di solito, non gli riserva accoglienze calorose: "El más aclamado", ha scritto Marca. Messi, giacchetto nero e cappello dello stesso colore, è stato salutato come un re dai tanti tifosi argentini presenti, un sintomo di come la Pulce sia ancora molto amata nonostante le tante polemiche per le sue prestazioni in nazionale.

Libertadores, una sfilata di campioni al Bernabeu

Messi ha seguito la sfida in un box con i compagni di squadra, il figlio e alcuni amici. Ma non era l'unico "rivale" presente nella casa del Real Madrid. Poco distante c'era Antoine Griezmann con tanto di maglia del Boca Juniors indossata per l'occasione. L'attaccante dell'Atletico, però, ha dovuto vedere la sua squadra preferita soccombere sotto i colpi dei rivali. Poco male. Visto che "Le petit diable" ha twittato poco dopo facendo i complimenti ai vincitori. Presente anche l'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, lui che col River vinse il campionato clausura del 2008.

Ma c'era anche tanta Serie A sugli spalti del Santiago Bernabeu: presente un'ampia delegazione della Juventus guidata da Paulo Dybala e completata da Chiellini, De Sciglio, Perin, Bonucci e Bentancur. Quest'ultimo che all'età di 12 anni venne scelto e preso dal Boca in cui ha militato poi per sei anni. Facile immaginare per chi tifasse. Più difficile immaginare per chi tifasse Dybala che mai ha militato in uno dei due club di Buenos Aires.

C'era anche un altro argentino, Mauro Icardi, accompagnato dalla moglie Wanda, tifosissima de RiverPlate. Un altro pezzo di Inter era presente sulle tribune del Bernabeu, il vicepresidente Javier Zanetti, che in quello stadio otto anni fa alzava la Champions League numero tre della storia nerazzurra. Ma anche altri campioni sudamericani come James Rodriguez e Alexis Sanchez erano a Madrid per assistere al Superclasico.

La gioia degli ex River Plate

Tanti gli ex Millonarios che hanno seguito la sfida dallo stadio o da casa e hanno festeggiato a fine partita la vittoria storica del River in Copa Libertadores. Sugli spalti c'era Martin Demichelis, ex difensore del Manchester City e del Bayern Monaco, che ha militato cinque anni in maglia biancorossonera. Presente con la moglie e con il figlio addirittura in lacrime al terzo gol del River. Al Bernabeu era presente un altro giocatore molto amato dal pubblico del River, Rogelio Funes Mori, l'attaccante oggi del Monterrey, ha festeggiato con amici e parenti e postato tutto su Instagram. Un tifoso tra i tifosi.

Da casa invece ha festeggiato Radamel Falcao che prima ha intonato cori per il River, in cui ha giocato ben nove anni e poi per Gonzalo "Pity" Martinez, autore del terzo gol dei Millonarios, rete che ha chiuso definitivamente la partita, visto che pochi secondi prima il Boca aveva colto un palo con Jara.

🎵 EL PITY MARTÍNEZ, QUÉ LOCO QUE ESTÁ 🎵 @FALCAO festeja el nuevo título de River @marca https://t.co/vZxFu5rEBG pic.twitter.com/2TNRyk1fWb — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) December 9, 2018

Gioia smodata anche per Sebastián Driussi. L'attaccante dello Zenit, cresciuto nel River, ha festeggiato la vittoria in modo sarcastico, finendo il suo video postato sui social, con una linguaccia, presa in giro evidente nei confronti di Dario Benedetto, autore del gol del vantaggio degli Xeneizes e che aveva schernito con quel gesto il difensore avversario Montiel. Lucas Alario, attaccante anche lui ex River e oggi al Bayer Leverkusen, si è scattato un selfie davanti alla tv con il Pity Martinez sullo sfondo complimentandosi con il suo amico ed ex compagno di squadra.