Al minuto 118 della finale contro il River Plate, il centrocampista del Boca Juniors ha subito la rottura del tendine d'Achille del piede destro: è il 14esimo infortunio di una carriera tormentata.

5 ore fa di Alberto Casella

Fernando Gago, ovvero sfortuna e garra. Il centrale di centrocampo del Boca Juniors, con un passato al Real Madrid e alla Roma, ha dovuto abbandonare il campo anche ieri sera, lasciando in nove i suoi negli ultimi minuti della finale della Copa Libertadores al Bernabeu.

Per decidere la partita infinita, lunga un mese più 120 minuti, non sono bastati i 90 regolamentari. Così, all'89', Schelotto si è premurato di mandare in campo il suo totem, l'uomo che non muore mai e che sa mettere ordine come nessun altro. Ce n'era bisogno perché il Boca stava soffrendo là in mezzo le folate di quelli del River.

Fuori Pablo Perez, dentro il giocatore simbolo, metronomia e garra fatto persona. Pochi minuti nelle gambe, ma di sicura qualità, salvo infortuni. Appunto. A pochi minuti dal 120', col River avanti 2-1 e il Boca, in 10 per l'espulsione di Barrios, che premeva in cerca di quel pareggio che serviva come il pane per andare a giocarsi la Libertadores ai rigori, Gago si accasciava per terra. Nessuno lo aveva toccato, solo poche parole, sommesse al medico e a Schelotto: "Me rompí el tendón". Ovvero: "Mi sono rotto il tendine". Poi la malinconica camminata verso la panchina.

Libertadores, Gago: un altro infortunio

Le prime voci arrivate dallo spogliatoio del Boca hanno trovato subito conferma: nuova rottura del tendine d'Achille (out 6-8 mesi), la terza della sua carriera, anche se a differenza dei due precedenti questa volta è toccato al destro. Un bollettino di guerra quello degli infortuni di Fernando Gago. Un calvario cominciato il 30 settembre 2009 - solo un problema muscolare allora - che, contando solo le assenze superiori ai 10 giorni, ha tenuto il centrale argentino fuori per ben 13 volte e un totale di 2.728 giorni su circa 3.300.

El momento en el que Gago se lesiona en el Bernabéu. “Se me rompió el tendón”, gritó. Si se termina confirmando esto, será tremendo para su carrera . Una lástima. Fuerza, @fernandogagome. 🙏🏼 pic.twitter.com/jFinEX1kX3 — Germán Fleitas (@GerFleitas_) December 9, 2018

Un calvario cominciato al Real Madrid

Al Real Madrid, fra il 2009 e il 2011, aveva dovuto fermarsi per ben quattro volte, fra adduttori, problemi muscolari assortiti e stiramenti dei collaterali mediali del ginocchio. Anche per questo nell'estate del 2011 i Blancos lo avevano smistato in prestito alla Roma, ma a Trigoria, più che per il gol e i tre assist che mise a referto in 32 partite con Luis Enrique, lo ricordano per le sedute di terapie.

Sono ancora gli adduttori a tormentarlo nella parentesi valenciana, preludio al ritorno in Argentina, prima brevemente al Velez, poi finalmente là dove tutto era cominciato: il Boca, casa sua, è l'estate 2013. Ma la sfortuna ormai gli si è affezionata e lo ha messo nel mirino. La prima stilettata arriva nella primavera 2014, nulla più che i soliti problemi al collaterale mediale, ma intanto sono quasi due mesi ai box. È solo un avvertimento, però, per quello che lo colpirà a partire dall'anno successivo.

River Plate, bestia nera

Il 13 settembre 2015, al Monumental, la sua partita dura solo 24 secondi. Sempre contro il River Plate, manco a farlo apposta: è la prima lacerazione al tendine d'Achille sinistro, che vuol dire quasi cinque mesi fuori e rientro a febbraio. Arruabarrena prima e Schelotto poi credono in lui e per Gago sembrano dissiparsi le ombre. Fino al 24 aprile 2016, quando alla Bombonera arriva la sua bestia nera, ancora il River, sì: Fernando dura 40 minuti, poi cade come fulminato. Quella che in diretta pareva una simulazione bella e buona si rivela invece una recidiva dell'infortunio precedente: stagione finita.

Crociato rotto: "Lasciatemi giocare"

Gago non molla, ci vuole ben altro. E l'altro arriva, puntuale, il 6 ottobre 2017. Alla Bombonera stavolta Fernando veste la maglia dell'Albiceleste. La missione è portarla ai Mondiali, il match è contro il Perù, ma il suo contributo dura solo 7 minuti. Entrato al posto di Banega al 60', si fa subito male e il responso glielo dà direttamente in campo il medico della Nazionale: rottura del crociato. Ma alla garra non si comanda e la voglia di giocare è più forte del dolore: "Non mi interessa lasciatemi giocare", dice Gago. E così Enzo Perez, che si era già tolto la pettorina, rimane qualche minuto a bordo campo in una situazione surreale finché il guerriero non si arrende, fra la commozione e gli applausi di tutto lo stadio. Ieri l'ultima bordata del destino, in bocca al lupo Fernando.