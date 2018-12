EA Sports rilascia una Sfida Creazione Rosa che permetterà di ottenere la carta TOTGS dedicata al centrocampista del Real Madrid.

10 dic 2018 di Massimiliano Rincione

Babbo Natale è arrivato prima del previsto in FIFA 19. Nelle ultime ore, infatti, EA Sports ha rilasciato una Sfida Creazione Rosa che ha già fatto felicissimi migliaia di utenti, ma partiamo con ordine: nei giorni scorsi la software house statunitense ha lanciato il Team of the Group Stage, vale a dire la squadra formata dai migliori giocatori capaci di distinguersi maggiormente durante la fase a gironi della Champions League. Ecco, tutto ciò ha portato al rilascio sul mercato di una serie di carte speciali, tra cui Dybala, Bale, Koulibaly, Handanovic, Fekir, Dzeko, Griezmann e tanti altri, assieme a tutti gli altri calciatori capaci di spiccare durante la medesima fase in Europa League. Assieme a tutti questi giocatori, disponibili nei pacchetti del marketplace, EA ha reso pubblica la Sfida Creazione Rosa dedicata a Tony Kroos.

#UCL Team Of The Group Stage Toni Kroos available now via SBC #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/8wLHVzomVt — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 8, 2018

Il centrocampista del Real Madrid, il cui overall tocca quota 91 nella sua versione TOTGS, è ottenibile mediante la sua Sfida Creazione Rosa, che si suddivide in due SBC diverse. La prima, denominata "Germania", richiederà almeno due giocatori provenienti dalla suddetta nazione. Servirà, inoltre, una carta UEFA Champions League Rara, da aggiungere alla rosa che dovrà avere come valutazione minima un 83. I giocatori in rosa dovranno essere 11, mentre l'intesa dovrà essere pari o superiore a 75. La ricompensa per il completamento di questa prima SBC su FIFA 19 sarà un Pacchetto Oro Rari, ed il budget minimo richiesto oscilla tra i 17 e i 18mila crediti.

La seconda sfida, invece, è denominata semplicemente "Rosa con valutazione 85", ed è facile capire il perché. L'overall minimo della squadra, infatti, dovrà necessariamente toccare quota 85. Intesa minima richiesta questa volta sarà 80, con il numero di giocatori in rosa che dovranno essere esattamente 11. Premio di completamento sarà un Pacchetto Giocatori Oro Prime.

Getty Images FIFA 19, Tony Kroos si disimpegna in Roma-Real Madrid di Champions League, tra le partite che gli hanno permesso di ottenere una carta TOTGS.

FIFA 19: le statistiche di Kroos TOTGS

Valori pazzeschi per Tony Kroos Team of the Group Stage su FIFA 19: sale, finalmente la velocità, che tocca la fatidica quota 70. Idem per il fisico, che raggiunge il medesimo valore. Difesa che sale a 75, con la statistica sul passaggio che viene incrementata a 90. Completa il quadro un 84 di tiro che lo renderà ancora più pericoloso sulle conclusioni dalla distanza, trasformandolo nel perno ideale per le mediane basate sulla Liga o ibride.