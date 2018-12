L'asso portoghese ha rilasciato una lunga intervista ai media italiani. Tra i tantissimi argomenti toccata ovviamente la Champions: "Puntiamo a vincerla, ma non deve essere un'ossessione".

Domenica 9 dicembre è stata la serata di Milan - Torino e del tanto atteso Superclasico di Copa Libertadores. Eppure, ancora una volta, a prendersi il centro delle scene è sempre lui: Cristiano Ronaldo. Da quando è approdato alla Juventus, l'asso portoghese ha catalizzato su di sé un'attenzione molto particolare da parte di tifosi ma soprattutto media. Media che, in questi mesi, lo hanno analizzato a tutto tondo, studiandone in particolare la vita privata, i comportamenti, le abitudini.

D'altronde sul campo Cristiano Ronaldo ha già detto tutto ciò che c'era da dire da molto, molto tempo. Dagli inizi con lo Sporting Lisbona al suo approdo al Manchester United, club col quale si è consacrato a livello internazionale, le stimmate del predestinato gli si erano già ben cucite addosso. Poi è arrivato il Real Madrid, dove Cristiano è diventato definitivamente CR7. Alla Casa Blanca Ronaldo si è messo in bacheca 15 titoli a livello di squadra più una miriade di riconoscimenti individuali, oltre a essere stato sempre decisivo nei momenti più delicati della storia recente del Real Madrid.

L'estate del 2018 ha rappresentato un nuovo inizio per il quasi 34enne originario di Funchal, Madeira, che in seguito a una trattativa lampo ha deciso di accasarsi alla Juventus. I bianconeri cercavano la figura che potesse far compiere il salto di qualità definitivo verso la conquista della Champions League, così l'occasione è stata interessante per entrambe le parti in causa. Ronaldo lo ha raccontato nel corso di una lunga intervista con i media italiani, soffermandosi in particolare sulla nuova avventura in bianconero:

Anche se non vi dirò mai quali, avevo diverse opzioni. Ho pensato che la Juventus fosse un club molto stabile, alle emozioni che ho provato a giocare qui da avversario, a tanti piccoli dettagli che, sommati insieme, hanno fatto la differenza. E oggi sono sicuro al 100% della mia scelta di vita

Cristiano Ronaldo si racconta alla stampa: "Ho trovato un grande club"

La Juventus. Un universo simile ma allo stesso tempo decisamente differente da quello di Madrid, dove Cristiano ha passato buona parte della sua carriera da calciatore, diventando come lo conosciamo oggi grazie al suo essere e pensare da atleta completo, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Città piccola e a misura d'uomo, Torino è profondamente lontana come dimensione rispetto alla più caotica Madrid:

Ma il passato è passato e adesso devo solo pensare alla Juventus. Se dovessi incrociare il Real Madrid in Champions? Ci penseremo, ma in ogni caso cercherei sicuramente di dare il massimo

Parole da professionista vero, quelle di Cristiano, che si è calato perfettamente nella sua nuova realtà, all'interno di una società molto organizzata con in testa tanti obiettivi ambiziosi e la capacità di lottare per perseguirli:

Ciò che mi ha stupito, aiutandomi nella scelta, è l'incredibile organizzazione di questa società. Qui tutti i giocatori e le persone che lavorano per il club sono molto umili, lavorano tanto. C'è tranquillità: se per esempio Dybala o Mandzukic non segnano li vedi comunque sorridere. C'è davvero tanta umiltà. Madrid? Beh, diciamo che qui siamo più una famiglia

Madrid - Torino, un paio d'ore di distanza di volo e due progetti molto ambiziosi. Tanto che, secondo alcune voci di calciomercato, sembra che altri calciatori delle merengues siano pronti a intraprendere lo stesso percorso di Cristiano Ronaldo. In questi ultimi mesi in casa Juventus si è parlato di Marcelo, Isco, Asensio, James Rodriguez, Bale, tutta gente che permetterebbe ai bianconeri di diventare ancora più competitivi. Ma Ronaldo getta acqua sul fuoco:

Leggo che ogni tanto scrivete di Bale, Asensio, Isco. Di questo dovreste parlarne col presidente ma secondo me la Juventus è già molto forte così. Marcelo? Beh lui è un grandissimo giocatore e noi ai campioni come lui apriamo le porte

Le differenze tra la Spagna e l'Italia

Che la Serie A sia un campionato profondamente diverso rispetto a La Liga non lo scopriamo di certo oggi. Da una parte infatti troviamo più attenzione alla parte tattica e organizzativa, calcisticamente parlando, mentre dall'altra le squadre si preoccupano più di costruire che non di distruggere il gioco avversario. Differenze sostanziali che, per Cristiano Ronaldo, significano doversi adattare a un nuovo tipo di calcio:

È la mentalità a essere differente. Qui le squadre si preoccupano più di difendere e ingabbiarti, mentre in Spagna si gioca per segnare. Poi c'è una grande differenza anche nell'organizzazione: in Spagna sei sempre in tensione, in Italia ho trovato un ambiente più rilassato

Un'altra delle cose, anzi delle persone, trovate dal campione portoghese a Torino è Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni. Allegri ha subito sviluppato un ottimo rapporto con Ronaldo, probabilmente il campione richiesto da lui stesso per dare l'assalto definitivo a quella ossessione che risponde al nome di Champions League:

Allegri è un tipo molto professionale, un allenatore serio e preparato, ma anche un tipo molto simpatico. La sua più grande qualità è la schiettezza: se deve dirti qualcosa fa il tuo nome e ti guarda negli occhi. A volte pensi che certe cose non possa averle dette veramente, invece le ha dette. Poi viene da te, sorride e ti abbraccia. Un tipo molto intelligente

Il derby e la Champions League: sarà l'anno buono per i bianconeri?

Diciamoci la verità: vincere lo Scudetto è sempre bello. Quello di quest'anno ancora di più, perché sarebbe l'ottavo di fila e segnerebbe definitivamente una striscia difficilmente battibile in tempi brevi. Però poi c'è da fare i conti con la Champions League, una competizione da sempre stregata per la Juventus, andata vicina a vincerla due volte negli ultimi quattro anni. Sarà la volta buona?

Io sono sicuro delle mie potenzialità, ma il calcio non è uno sport individuale. È tutta una questione di collettivo, per questo dico sempre che la Champions League non può essere un'ossessione, ma bisogna viverla con il giusto distacco

Se lo dice Cristiano c'è da fidarsi. D'altronde, vi ricordate per quanti anni il Real Madrid ha provato a vincere la Decima?

Tanti. Eravamo sempre tesi. Invece il momento in cui puoi vincere veramente è quando mentalmente sei rilassato. La Champions è un sogno? Certo, ma lavoreremo per farlo avverare. Però bisogna fare attenzione: prendete per esempio la partita col Manchester United, se fossero stati i quarti di finale saremmo usciti

Intanto in settimana la Juventus chiuderà il proprio girone di Champions League nella trasferta svizzera contro lo Young Boys, una partita che servirà ad Allegri per mischiare un po' le carte in vista di sabato sera, quando la Juventus andrà a fare visita al Torino nel Derby della Mole:

I derby sono sempre stimolanti e qui alla Juventus non vogliono mai perderli. Per certi versi è una partita molto simile a quella contro l'Inter. Un magazziniere mi ha addirittura supplicato di vincere altrimenti la nonna non gliela avrebbe fatta passare liscia

Il personaggio CR7 e l'eterna sfida con Messi

Che persona è Cristiano Ronaldo? Lo ha detto lui davanti alle decine di giornalisti che, il giorno dopo alla pesantissima vittoria contro l'Inter, presenziavano a uno degli eventi più importanti di questo inizio di stagione:

Cerco sempre di fare di tutto, mi alleno con costanza altrimenti perdo il tocco. Alla Juventus sto imparando cose nuove dal punto di vista della mentalità e delle emozioni. Tatticamente invece sto lavorando molto per adattarmi ai miei compagni di reparto, ma le cose stanno andando molto bene perché negli ultimi anni sono diventato una persona più paziente rispetto a quando ero giovane

E i risultati si vedono: a quasi 34 anni Cristiano Ronaldo si muove ancora come un giocatore nel pieno della propria carriera sportiva:

Il mio segreto? Lavoro fisico. Va migliorata la forma giorno dopo giorno, perché se ci riesci svilupperai un rapporto speciale con il tuo corpo. Quando avrai problemi, sarà lui a dirti come risolverli. E contemporaneamente capisci che c'è sempre qualcosa in cui puoi migliorare

Verso la fine dell'intervista arriva poi la fatidica domanda su Messi. La concorrenza del fenomeno argentino ha stimolato Ronaldo ad alzare l'asticella sempre più verso l'alto:

Io però non l'ho mai considerata una gara tra me e lui. Ognuno di noi ha fatto quello che doveva fare per i club in cui ha giocato. Io ho avuto successo ovunque, anche con la nazionale, e non devo dimostrare nulla. Adesso ho anche cambiato vita, uscendo dalla mia zona di comfort e rimettendomi in gioco. Credo fortemente in me. Lui invece ha scelto di rimanere a Barcellona per sempre: se è felice lì lo rispetto, ma spero di vederlo un giorno in Italia perché ho il presentimento che sia più io a mancare a lui che viceversa

Sul Pallone d'Oro: "Io penso di meritarlo sempre. Modric? Complimenti"

Chiosa finale su un argomento abbastanza spinoso, almeno in casa Ronaldo. quasi una ferita aperta che difficilmente si rimarginerà in fretta. Si parla di Pallone d'Oro e del fatto che quest'anno CR7 sia rimasto ai margini di cerimonia e premiazione, alla quale non si è nemmeno presentato:

Io lavoro tanto e penso di meritarlo sempre. Rispetto la decisione, ma i numeri non mentono. Comunque non pensiate che la cosa non mi faccia dormire: ho una famiglia splendida, tanti amici e gioco in uno dei migliori club del mondo. Sono deluso, certo, ma lavorerò tanto per tornare a vincerlo

E Modric lo meritava?