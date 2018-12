La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia del match contro il PSV.

Vigilia di Inter-PSV, match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri non hanno il destino nelle loro mani, un successo a San Siro contro gli olandesi potrebbe infatti non bastare se il Barcellona non riuscisse a fermare il Tottenham al Camp Nou. La classifica del Gruppo B a 90' dalla fine vede i blaugrana a 13, gli Spurs e l'Inter a 7 e infine la squadra di van Bommel a 1.

Gli Spalletti boys non hanno dalla loro il vantaggio negli scontri diretti e quindi in caso di arrivo a pari punti con gli inglesi retrocederebbero in Europa League. In conferenza stampa Spalletti ha presentato così questo delicatissimo impegno:

Il pensiero deve essere rivolto solo alla nostra prestazione e non alla partita del Barcellona, non possiamo permetterci di commettere errori di valutazione. Dobbiamo vincere contro il PSV che, lo ricordo, era in terza fascia, mentre noi in quarta. Senza dubbio questa è la gara più importante da quando sono all'Inter, molto più importante di quella contro la Lazio dello scorso anno. Magari all'inizio ci avessero detto che ci saremmo trovati in questa situazione...

Si apre una parentesi su Icardi, che a 48 ore da Inter-PSV è volato a Madrid per assistere alla finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors:

Sinceramente non capisco quale sia il problema. C’era una corposa delegazione della Juventus, c'erano dirigenti e calciatori dell’Inter. Dov'è il problema? Non ci vedo niente di strano. Mauro era lì con sua moglie a vedere uno spettacolo e si è comportato regolarmente

Sugli infortunati ha detto:

Vecino si è sottoposto a un esame e probabilmente non sarà disponibile. Nainggolan ha invece bisogno di giorni di riposo, altrimenti rischia di farsi male nuovamente. Dovremo fare un ulteriore approfondimento su Nainggolan, quello di Vecino mi sembra difficile da risolvere

Spalletti ha poi parlato del Barcellona:

Dobbiamp pensare a noi, stiamo bene e abbiamo tutto per vincere la partita. Pensare al Barcellona sarebbe un errore. E visto quanto se ne sta parlando, mi viene il dubbio che al Barça si stiano offendendo perché non stiamo rispettando la loro etica professionale

Sui cali di concentrazione:

Non riusciamo a mettere tutto quello che abbiamo nei 90'. Quando caliamo di concentrazione veniamo puniti. La differenza con le big si vede nelle vittorie mancate contro Parma o Atalanta. Domani San Siro ci darà una mano, il nostro pubblico è proprio l'unico certo di avere una maglia da titolare

Infine torna con la mente alla sconfitta contro la Juventus: