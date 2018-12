Il tecnico tedesco in passato ha affermato più volte di ritenere inutili le conferenze pre-gara. Oggi però l'ha sfruttata per fare pressione sull'arbitro prima della sfida al Napoli...

10 dic 2018 di Elmar Bergonzini

Si è contraddetto, ma è normale sia così. Domani il Liverpool si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Napoli. I Reds sono obbligati a vincere e, giocando ad Anfield ed essendo la finalista della scorsa stagione, tutta la pressione è su di loro. Uscire sarebbe un fallimento, indipendentemente dai meriti del Napoli.

Paradossalmente per il Liverpool le cose stanno andando meglio in Premier League, dove è primo in classifica, che non in Champions League, dove sembrava potesse qualificarsi agli ottavi con grande facilità. Per questo Klopp ora si trova sotto pressione e in conferenza stampa, pur non accorgendosene, lo ha dimostrato.

Fin dai tempi del Borussia Dortmund, inftati, Klopp ha più volte dichiarato che secondo lui le conferenze stampa che anticipano le partite sono inutili: "Nulla di quel che dirò qua influenzerà quanto accadrà in campo". Evidentemente era così solo fino a oggi. Questa volta ha infatti provato (comprensibilmente) a sfruttare la conferenza a proprio favore.

Il direttore di gara di Liverpool-Napoli sarà il polacco Skomina, al quale Klopp ha mandato un messaggio nemmeno troppo subliminale:

Passeremo e centreremo il nostro obiettivo. Sempre che non ci siano decisioni arbitrali a noi avverse...

Il tecnico del Liverpool per domani recupera Mané in attacco, ma dovrà verosimilmente fare a meno di Lovren. Per quel che riguarda il Napoli, Klopp lo descrive come una tipica squadra italiana, ammettendo anche di esser stato contattato dal presidente De Laurentiis in passato:

Sono bravi a difendere e a giocare di contropiede. De Laurentiis? Io non parlo italiano, lui invece è molto loquace. Non ho mai raccontato a nessuno la nostra conversazione.

Forse ci sarà occasione di farlo in futuro. Anche perché se il PSG non dovesse vincere a Belgrado con la Stella Rossa agli ottavi di Champions League, potrebbero andare avanti Napoli e Liverpool. E allora magari Klopp avrebbe tempo di contraddirsi ancora, provando a sfruttare la conferenza stampa a proprio favore e facendo pressione sugli arbitri...