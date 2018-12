Il francese sarebbe uno dei nomi caldi proposti da Franco Baldini per la sostituzione di Di Francesco. Resta attuale Paulo Sousa, difficile Conte, defilato Montella.

0 condivisioni

4 ore fa di Andrea Bracco

La risata isterica di Eusebio Di Francesco post Cagliari - Roma è diventata la fotografia perfetta di ciò che è il momento attuale dei giallorossi. Con il calciomercato invernale alle porte, la società si trova a fare i conti con la difficile posizione dell'allenatore, una situazione molto delicata perché dalle scelte che il club farà in questi giorni potrà dipendere la buona riuscita dell'intera stagione.

Di Francesco è in bilico, questo è una delle (poche) certezze del momento. È in bilico perché la squadra sembra non rispondere più alla sue direttive, è in bilico perché ormai questa Roma sembra aver perso tutto quel fuoco sacro che l'ha caratterizzata durante la scorsa annata, quando grazie anche all'ex allenatore del Sassuolo i giallorossi si spinsero fino a un passo dalla qualificazione alla finale di Champions League.

Ricordi recenti, ma ormai quasi cancellati da un inizio di stagione abbastanza difficoltoso. La cosa che più sorprende è che la Roma, quando decide di giocare a calcio, è ancora la squadra in grado di mettere sotto quasi chiunque. Il problema sta proprio lì: le potenzialità ci sono, manca la continuità di prestazione. Per questo dopo la trasferta di Cagliari anche Monchi, il cui destino è legato a doppio filo a quello di Di Francesco, ci ha tenuto a categhizzare il gruppo prima di capire quali mosse effettuare sul calciomercato: "Dovete iniziare a prendervi le vostre responsabilità".

Getty Images

Calciomercato Roma, Laurent Blanc nome nuovo per la panchina

Partiamo dal principio. Proprio perché Monchi ha fiducia in Di Francesco, qualora dovesse saltare il tecnico ci sarebbero possibilità concrete che anche il ds spagnolo rassegni le proprie dimissioni. A quel punto la società dovrà affidarsi a qualcuno che possa fare da tramite verso un professionista serio, adatto a una realtà tanto calda quanto volubile. Quella persona è Franco Baldini, colui che pare stia tirando le fila sul casting dal quale uscirà il prossimo allenatore della Roma.

Baldini avrebbe messo sul piatto sin dall'inizio il nome di Paulo Sousa, un personaggio però che non scalda particolarmente la piazza né tantomeno la società. Sarebbe lui il salto di qualità? Bella domanda, perché visto anche com'è andata l'ultima sua esperienza in Cina, non è detto che il portoghese abbia le carte in regola per fare bene in chiave romanista. Così Baldini ha pensato a Laurent Blanc. Il curriculum del francese parla da solo: molto bene al Bordeaux, condotto prima al titolo in Ligue 1 e poi in Champions League, discreta esperienza con la nazionale francese culminata con un quarto di finale all'Europeo 2012, finendo con il PSG dove ha vinto tre titoli dal 2013 al 2016.

Inoltre, dal punto di vista umano Blanc sarebbe il normalizzatore adatto per l'ambiente romano: pacato nei modi, riflessivo, sempre disponibile con i giocatori e con i giornalisti, il francese riflette in panchina gli stessi comportamenti che aveva da calciatore, quando mise insieme una carriera di tutto rispetto tra OM, Inter e Manchester United. Al momento Blanc è disponibile, dato che dal giugno del 2016 - quando venne esonerato dal PSG - non ha più accettato incarichi. Lui è in attesa di una sfida stimolante, la Roma potrebbe esserlo. Il matrimonio si farà?

Getty Images

Ipotesi Conte affascinante ma molto difficile

Una statistica pubblicata sull'edizione odierna de Il Tempo ci ricorda che quella della Roma è la peggior partenza dai tempi della gestione 2011/12 targata Luis Enrique. La distanza dalla zona Champions League è di soli 5 punti, ma sono 14 quelli di differenza dalla stessa giornata dello scorso campionato. Insomma, un'involuzione palese figlia di tanti padri, ma con (forse) un'unica soluzione: il cambio allenatore.

Tra i tanti addetti ai lavori che frequentano gli ambienti giallorossi, c'è anche chi sostiene che per questa squadra sarebbe necessario un sergente di ferro, di quelli che non guardano in faccia a nessuno e che sappiano toccare le corde giuste in fatto di motivazioni. L'identikit perfetto di Antonio Conte, il quale al momento non sarebbe molto propenso però ad accettare la Roma. Inoltre, va detto, l'ostacolo ingaggio sarebbe insuperabile per James Pallotta, che non solo non potrebbe mai dare 10 milioni di euro all'anno al tecnico leccese, ma non riuscirebbe nemmeno a soddisfarlo dal punto di vista del calciomercato.

Più defilato c'è invece Vincenzo Montella, uno che con questi colori ci ha vinto lo Scudetto da calciatore per poi tornare all'Olimpico da allenatore. Montella non si è lasciato benissimo con la piazza nonostante non avesse fatto particolarmente male. Va detto che l'ex allenatore di Sampdoria e Fiorentina non è uscito benissimo dalle sue ultime esperienze e, anche per questo, difficilmente sarebbe un nome spendibile per l'immediato futuro. A tutto ciò aggiungiamoci anche l'amicizia fraterna con Di Francesco, al quale non farebbe mai uno sgarbo del genere. Insomma, la situazione è abbastanza intricata ma, qualunque sia la posizione dell'attuale allenatore, una decisione andrà presa il prima possibile.