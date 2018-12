Nel post partita di Milan-Torino, Leonardo ha spento le voci su un possibile ritorno dello svedese: la società sta quindi valutando il profilo migliore per il reparto offensivo.

In molti ci speravano, qualcuno c'avrebbe anche scommesso. E invece non se ne farà niente: Ibrahimovic non tornerà al Milan. Almeno non a gennaio. Zlatan vuole mantenere la parola data ai LA Galaxy, rimanendo in California fino alla fine della stagione. Il suo impatto sulla MLS - come prevedibile - è stato devastante. Svanisce così il sogno del calciomercato Milan.

A spiegare la situazione è stato Leonardo. Al termine di Milan-Torino (0-0), posticipo della 15esima giornata, il direttore dell'area tecnica e sportiva ha ammesso che da entrambe le parti c'era la volontà di riportare Ibrahimovic a Milano, ma la storia sembra chiudersi qui. Niente lieto fine, a meno di clamorosi ripensamenti.

Questo non vuol dire che la società non si muoverà per il calciomercato Milan. Anzi, gli obiettivi sono già prefissati: un centrocampista e un attaccante, due innesti per rinforzare la rosa di Gattuso e continuare nella lotta per il quarto posto, che vorrebbe dire ritorno in Champions League. Ma molto dipenderà dai paletti del Fair play finanziario: i rossoneri hanno un conto aperto con la UEFA, non ci saranno sconti.

Calciomercato Milan, niente Ibrahimovic: ecco tutte le alternative

Il tentativo è stato fatto, non è andato a buon fine. Si sperava di poter chiudere l'affare nel giro di pochi giorni, la decisione spettava esclusivamente al calciatore: Zlatan ha fatto la sua scelta, il Milan ne ha preso atto, come confermato proprio da Leoanrdo:

Ibrahimovic non tornerà al Milan. A questa squadra potrebbe servire un centrocampista d'esperienza e magari un'opzione in più in attacco. Fair play finanziario? È un puzzle difficile da risolvere e anche se questa proprietà ha voglia di fare grandi cose.

Non c'è tempo per i rimpianti, per quello che poteva essere e non è stato. La volontà del club è immutata: bisogna trovare un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Diversi nomi sono al vaglio della società, due dei quali vecchie conoscenze della Serie A: parliamo di Pato e Llorente. Il primo diventato grande con la maglia rossonera, l'altro si è fatto apprezzare con quella della Juventus di Conte. Il brasiliano classe '89 piace ancora (gioca in Cina al Tianjin Quanjian), ma il costo del suo cartellino è elevato. Discorso diverso per il 33enne spagnolo, che al Tottenham sta trovando poco spazio.

Restando in Premier League, un altro profilo che farebbe al caso del calciomercato Milan è quello di Giruod (32): per il centravanti del Chelsea e campione del mondo con la Francia sarebbe la prima volta nel nostro campionato e il fatto che sia in scadenza di contratto potrebbe favorire il trasferimento in Serie A. Infine occhio a Mitroglou (30): al Marsiglia non sono soddisfatti del suo apporto e potrebbe lasciare la Ligue 1 a un prezzo ragionevole. Molto più tiepide le piste che porterebbero ad attaccanti italiani: si fanno i nomi di Fabio Quagliarella della Sampdoria e Graziano Pellè dello Shandong Luneng, ma entrambi non convincono la proprietà.