Già avviati i contatti con l'entourage dell'attaccante della Sampdoria: può arrivare con un contratto di sei mesi nella prossima sessione di gennaio.

un'ora fa di Marco Ercole

Chiusa definitivamente (almeno così sembra) da Leonardo l'eventuale operazione di calciomercato che avrebbe potuto portare Zlatan Ibrahimovic a vestire la maglia del Milan, adesso per i rossoneri è partita la caccia a un altro centravanti che possa completare il reparto insieme a Higuain e Cutrone.

Si cerca un bomber vero, uno dal sicuro affidamento, ma che sia disposto ad accettare anche di stare in panchina, senza turbare gli equilibri di spogliatoio. Un profilo d'esperienza, insomma.

E secondo le indiscrezioni lanciate da Sportmediaset, sembra che dal 37enne Ibrahimovic il target di calciomercato del Milan si sia spostato su un altro giocatore over 30, cioè il classe 1983 Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria sta dimostrando una continuità di rendimento mai avuta in carriera, dopo i 19 gol dell'ultimo campionato di Serie A, il centravanti blucerchiato in questa stagione è già arrivato a quota 8 in 14 partite di campionato, con 6 reti realizzate nelle ultime 5 gare disputate.

Getty Images Calciomercato, Quagliarella nel mirino del Milan

È in un periodo di forma smagliante, potrebbe essere proprio lui l'uomo giusto per arricchire le opzioni offensive a disposizione di Gennaro Gattuso. Per questo sarebbero stati già avviati i contatti con l'entourage del giocatore, attraverso una chiacchierata informale tra il direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo, e l'agente di Quagliarella, Beppe Bozzo.

È stato sondato il terreno, con tanto di proposta di un contratto di sei mesi (da gennaio fino al termine della stagione) e la possibilità poi di prolungare eventualmente di un anno.

Il centravanti di Castellamare di Stabia è attualmente vincolato con il club blucerchiato fino a giugno 2020, per questo vorrebbe la certezza di un contratto della stessa durata anche in rossonero. Due punti di vista diversi, al momento, ma di certo non così distanti tra loro. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, ma intanto Quagliarella è diventato uno dei nomi di calciomercato del Milan. Chissà che non possa essere quello giusto.