Paratici è volato a Madrid con l'uruguaiano per la finale di Copa Libertadores. L'obiettivo dell'incontro con Los Xeneizes è quello di limare la percentuale sulla futura rivendita.

0 condivisioni

6 ore fa di Daniele Minuti

La serata di ieri per Rodrigo Bentancur non dev'essere stata piacevole: il centrocampista della Juventus è volato a Madrid con alcuni compagni per seguire la finale di Copa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate per tifare la squadra in cui è cresciuto calcisticamente prima di passare in bianconero nella finestra di calciomercato estiva del 2017.

Los Xeneizes sono usciti sconfitti dalla storica partita del Santiago Bernabeu, risultato che di certo ha lasciato l'amaro in bocca all'uruguaiano. Ma pare che sull'aereo per la Spagna con lui e gli altri giocatori dei campioni d'Italia ci fosse anche Fabio Paratici.

A rivelarlo è Tuttosport, che spiega come il dirigente della Juventus (ormai uomo forte del calciomercato dopo l'addio di Beppe Marotta) sia partito per incontrare la dirigenza del Boca Juniors con l'obiettivo di limare la clausola inserita nell'accordo che sancì il passaggio di Bentancur fra le fila dei bianconeri.

Getty Images

Calciomercato Juventus, Paratici incontra il Boca Juniors per Bentancur

Il Lolo è entrato nell'orbita juventina nel 2015 per l'affare che portò Tevez al Boca Juniors: il club argentino concesse un diritto di prelazione su 3 promesse come Cubas, Vadalà e Bentancur. Il centrocampista è arrivato a Torino 2 anni dopo a fronte di un pagamento di 9,5 milioni di euro.

Nell'accordo però la Juventus ha riconosciuto al Boca il diritto al 50% della somma ricavata dalla futura rivendita del calciatore, clausola che ora Paratici vorrebbe cancellare o quantomeno limare vista l'esplosione del ragazzo.

In questi primi mesi di stagione Bentancur è diventato un cardine del centrocampo bianconero e la società non ha la minima intenzione di metterlo sul calciomercato. La spada di Damocle rappresentata da quella clausola però pesa, motivo per cui i contatti coi dirigenti del Boca sono sempre più fitti. Sul piatto ci sarebbe anche l'interesse per altri giovani interessanti del vivaio Xeneizes (Balerdi e Almendra su tutti), ma l'obiettivo principale della missione di Paratici è quello di blindare Bentancur.