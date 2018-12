Fekir è pronto al grande salto: il suo futuro si deciderà a breve, sospeso tra l'offerta di rinnovo del Lione e l'appetito delle grandi del calcio europeo.

10 dic 2018 di Luca Capriotti

Il calciomercato comincia a dispiegare le sue ali: la finestra invernale è vicina, le big con carenze in organico sono pronte a mettere mani al portafogli per provare a cambiare la situazione.



I migliori talenti si mettono in mostra: Nabil Fekir su tutti sta riscuotendo l'interesse delle squadre più prestigiose d'Europa, che proveranno a strapparlo al Lione.



La settimana scorsa il n.1 del club francese Aulas ha lanciato l'ultimatum al padre del giocatore, che ne cura gli interessi: vuole una risposta alla sua proposta di rinnovo entro fine 2018. E sono in molti ad affilare i telefonini, pronti a fiondarsi sul classe '93.

Fekir al centro del calciomercato: dall'addio-lampo al Liverpool alla caccia aperta al suo cartellino

Tutto è cominciato quest'estate. Per il campione del Mondo Nabil Fekir perde la testa Klopp: nel tridente che ha in testa può giocare da ala destra, perfino da centravanti all'occorrenza. Tutto fatto, i principali quotidiani del mondo ne celebrano il passaggio in Premier League, perfino il vulcanico Aulas sembra aver acconsentito al passaggio ai Reds. 60 milioni di euro già accettati, poi salta tutto. Trattativa stoppata il 9 giugno, tutto fermo, Fekir resta in Francia. Perchè? Mistero: lo stesso esterno ne ha parlato, specificando che "solo il Liverpool sa cosa è successo". Il Lione, dal canto suo, risolve tutto con un comunicato scarno:

"Il Lione è contento della presenza del suo capitano", e tanti saluti al calciomercato. Fino alla proposta di rinnovo: Aulas vuole una risposta, il contratto termina a giugno 2020, deve fare in fretta per non perdere a 0, o quasi, il suo gioiellino. E a fiutare l'affare sono in molti. Su Fekir ha puntato gli occhi il potentissimo Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Dopo aver ingoiato a malincuore l'addio di Cristiano Ronaldo, nel bel mezzo di una stagione complicatissima, Perez ha in testa il futuro del Real. E, come riporta DonBalon, ha pure un piano: sta contando i giorni che lo separano dal mercato invernale, vuole rinforzare la sua creatura. Il Liverpool è ancora vigile, il Chelsea ci ha parlato più volte, con Sarri in prima linea per convincerlo. Ma sembra tutto rimandato a fine stagione, mentre Perez ha fretta.



Vuole inserire Mariano Diaz nella trattativa, sa che può essere un'ottima pedina da scambiare, a Lione lo conoscono bene. Fekir non è la priorità della prossima finestra di mercato, ma può aumentare sensibilmente il tasso tecnico della squadra di Solari anche in ottica futura. Sul taccuino di Perez ci sono nomi importantissimi ma complicati da prendere in così breve tempo, a questo punto della stagione: Eriksen e Hazard difficilmente lasceranno la Premier durante la prossima sessione di calciomercato. Tutto si deciderà sulla rapidità degli emissari: anche perchè il Real non si sta muovendo da solo. Su Fekir c'è anche il Bayern Monaco. In Baviera troverebbe un suo compagno di nazionale, Kingsley Coman, che sarebbe pronto a dargli il benvenuto. Il 25enne piace tantissimo agli uomini di mercato tedeschi, e dalla Germania arrivano già i messaggi di benvenuto, su tutti le parole di Coman ad AZ:

Se Nabil Fekir volesse unirsi a noi, sarei lieto, ma lo deciderà la nostra dirigenza. So che molti giovani giocatori francesi vorrebbero giocare per il Bayern, siamo una squadra importante, uno delle più grandi al mondo

Il messaggio è chiaro, l'esca è lanciata, al Bayern Fekir avrebbe già un amico pronto ad accoglierlo. Per questo Aulas non vule perdere tempo: sta pianificando un incontro con l'entourage del giocatore a stretto giro, vuole parlarci e convincerlo a restare. A 18 mesi dalla scadenza contrattuale, Fekir deve decidere il suo futuro.