Con Luis Suarez che si avvicina ai 32 anni, i Blaugrana pensano al futuro e puntano sull'attaccante inglese del Tottenham, che diventerebbe il più pagato di sempre.

0 condivisioni

10 dic 2018 di Alberto Casella

Domani sera il match per il Tottenham è da dentro o fuori. La sofferta vittoria a Wembley contro l'Inter ha riaperto più che uno spiraglio nelle speranze di qualificazione agli ottavi della Champions League, nonostante un calciomercato estivo all'insegna della parsimonia.

Ora gli Spurs sono chiamati a completare l'opera e poco importa se di fronte c'è un Everest da scalare. Non poteva infatti essere più difficile l'ultimo scoglio per la squadra di Pochettino: il Barcellona al Camp Nou.

Il ricordo dell'andata, sul terreno di casa, non autorizzerebbe troppe speranze - finì 2-4 per i Blaugrana con doppietta di Messi - ma da allora molte cose sono cambiate: il Tottenham è cresciuto, ha recuperato qualche infortunato e il Barça, già qualificato, potrebbe mostrare segni di appagamento.

getty Harry Kane contro il Barcellona all'andata

Calciomercato, Barcellona: 230 milioni per Harry Kane

Ma il match di martedì 11 dicembre, oltre a essere fondamentale per le ultime speranze del Tottenham di proseguire il suo cammino in Champions League, offre anche spunti che hanno a che fare col calciomercato. Secondo il Daily Star, infatti, il Barcellona starebbe pensando a Harry Kane per la prossima estate.

getty

A gennaio, infatti, Luis Suarez compirà 32 anni e, pur di fronte a un rendimento altissimo, qualcuno nel club ha segnalato qualche scricchiolio nel gioco dell'uruguaiano. Nulla di grave, ma il club non può non pensare al futuro e, in prospettiva, sostituire uno come il Pistolero non è mica facile: 162 reti più 88 assist in 217 partite rappresentano un bottino difficile da ripetere. Per farlo bisogna volare alto e cercare il meglio sul calciomercato. Per questo, secondo lo Star, Bartomeu avrebbe messo Harry Kane nel mirino e, per non rischiare di essere bruciato dalla concorrenza - leggi Florentino Perez - avrebbe già preparato un'offerta di quelle impossibili da rifiutare: 170 milioni di euro che, con l'aggiunta dei bonus, circa 60 milioni, salirebbero fino a 230 milioni di euro.

getty

Sarebbe il più pagato di sempre

Un' offerta astronomica che potrebbe portare Kane a essere il giocatore più pagato di sempre, battendo anche il record di 222 milioni ricevuti proprio dal Barcellona per Neymar, prelevato senza tanti complimenti dal Paris Saint-Germain nell' estate 2017. Pochettino al momento ha occhi e orecchie solo per il big match del Camp Nou, mentre Terry Gibson, ex del Tottenham e ora commentatore televisivo, non vuole nemmeno sentirne parlare: