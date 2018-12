Il francese è rientrato in campo dopo il lungo calvario, ma è ancora cauto sulle sue condizioni: "Se avessi un altro infortunio al piede, potrei ritirarmi".

un'ora fa di Daniele Minuti

La partita del Bayern Monaco contro il Werder Brema giocata il 1 dicembre ha visto il ritorno in campo di Kingsley Coman: il talento francese è rientrato fra le fila dei bavaresi dopo un'assenza forzata di circa 3 mesi dovuto all'ennesimo infortunio alla caviglia.

L'ex juventino ha giocato anche nell'ultima giornata di Bundesliga contro il Norimberga e si muove spedito verso il completo recupero. Ma è normale che dopo un 2018 così tormentato, in cui ha subito ben 2 operazioni per ricostruire i legamenti della caviglia, la prudenza sia d'obbligo.

Il Bayern Monaco punta molto su di lui, in particolare per il futuro dato l'annuncio che ha certificato l'addio al club campione di Germania di Robben e Ribery in estate. Ma Coman dopo la partita di sabato ha parlato delle sue condizioni, svelando che in caso di nuovo infortunio potrebbe gettare definitivamente la spugna.

Bayern Monaco, Coman: "Se mi infortunassi di nuovo, mi ritirerei"

Coman ha parlato ai microfoni di Telefoot del calvario che l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde fino a dicembre, dichiarando che la sofferenza di questi mesi è stata così forte che solo il pensiero di doverla provare di nuovo lo spingerebbe al ritiro.

Quando è successo mi è crollato il mondo addosso, se dovesse ricapitare non accetterei di operarmi una terza volta.

le caviglie sono un problema cronico per il francese che nel 2018 ha subito 2 interventi per curare la lesione al legamento sindesmotico della caviglia (a febbraio e ad agosto), dopo un problema simile a fine 2016.

Un altro infortunio sarebbe la dimostrazione che il mio piede non è fatto per questo mestiere. Lascerei il calcio e cambierei vita.

Parole tristi di un ragazzo che deve ancora compiere 23 anni e continua a essere considerato uno dei migliori talenti europei. La speranza è che i problemi fisici diano finalmente tregua a Coman, in modo da veder definitavamente esplodere un giocatore che ha tutte le carte in regola per lasciare il segno anche in una squadra del calibro del Bayern Monaco.