All'entrata del Bernabeu le forze dell'ordine hanno sequestrato i capi di abbigliamento di colore giallo che i tifosi Xeneizes normalmente indossano per sostenere la squadra: potrebbero essere scambiati per simboli politici.

09 dic 2018 di Simone Cola

Attimi di tensione prima del Superclasico tra River Plate e Boca Juniors andato in scena a Madrid: la polizia spagnola ha infatti sorpreso i tifosi Xeneizes che sfoggiavano con orgoglio i colori blu e giallo propri del club, proibendo l'entrata a qualsiasi indumento di colore giallo. Sciarpe, bandane e fazzoletti sono state così sequestrati, mentre sono potuti ovviamente entrare almeno i tifosi che indossavano la maglia del club guidato da Guillermo Barros Schelotto, atteso all'appuntamento con la storia.

Una decisione che ha sorpreso i tifosi argentini e che viene motivata dalla polizia spagnola con l'intenzione di evitare ogni forma di manifestazione a favore della libertà per i politici finiti in carcere in attesa di giudizio in seguito al referendum sull'indipendenza della Catalogna andato in scena nell'ottobre del 2017 e giudicato dal governo anticostituzionale. In Spagna da tempo chi vuole manifestare il proprio supporto alla causa dei politici catalani, "incarcerati per le loro idee", usa sfoggiare un indumento di colore giallo.

Finale della #CopaLibertadores2018 #RiverBoca a Madrid. Nella loro folle ossessione anti-catalana, le autorità hanno bandito le bandiere gialle dei fan del #Boca.



Il colore giallo lede l'unità della #spagna



Roba da matti...pic.twitter.com/PbmvO83VGm — Atónito (@atonitoperdido) December 9, 2018

Fotografi e videoamatori hanno ripreso le forze dell'ordine mentre sequestravano all'ingresso del Santiago Bernabeu gli indumenti gialli dei tifosi Xeneizes: bandane, sciarpe, fazzoletti e tutto quello che avrebbe potuto fungere da simbolo di supporto alla causa catalana è finito in una serie di contenitori, una politica decisamente esagerata e quantomeno bizzarra considerando che il giallo è da sempre uno dei colori del Boca Juniors e che i suoi tifosi sono noti per indossarlo.

Getty Images

Superclasico, al Bernabeu è vietato il giallo: sequestri della polizia ai tifosi del Boca

La situazione non ha comunque presentato veri e propri momenti di tensione, con i tifosi del Boca che hanno preferito piegarsi a una regola giudicata comunque del tutto assurda e il Superclasico - giocato a Madrid proprio in seguito ai tafferugli che ne hanno impedito il normale svolgimento in casa del River - che è andato comunque in scena senza nuovi, ulteriori, intoppi.

A Madrid la protesta a favore dei prigionieri politici catalani e il sostegno dato loro dai cosiddetti "lazos amarillos", che vede lo sfoggio di indumenti o simboli di colore giallo - gesto fatto più volte ad esempio anche dall'allenatore del Manchester City, spagnolo e catalano, Josep Guardiola - vengono presi estremamente sul serio.

Già lo scorso aprile, in occasione della finale di Coppa del Re giocata al Wanda Metropolitano, casa dell'Atletico Madrid, tra il Siviglia e il Barcellona erano stati effettuati controlli all'entrata per evitare lo sfoggio di indumenti gialli, ma stavolta l'applicazione di questa norma è sembrata, vista la situazione, davvero esagerata e fuori luogo.