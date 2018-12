Negli ultimi sei minuti della finale di Copa Libertadores, Andrada ha giocato come se fosse un calciatore di movimento. E il River Plate ne ha approfittato.

0 condivisioni

09 dic 2018

Si sa, quando stai per veder sfuggire un risultato, negli ultimi secondi del match gli allenatori spesso e volentieri mandano avanti le torri. A volte capita di vedere un difensore centrale diventare un centravanti aggiunto, altre che sia addirittura il portiere a "invadere" l'area di rigore avversaria per tentare di sfruttare i suoi centimetri (e l'effetto sorpresa) sui calci piazzati a favore.

Sarebbe la mossa della disperazione, quella che si attua quando si sa che in ogni caso, anche se si dovesse perdere il pallone, il risultato non cambierebbe. È successo pure nel finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniorsal Santiago Bernabeu, solo che in questo caso i tempi sono stati molto più "elastici" rispetto al solito.

Il portiere degli Xeneizes, Esteban Andrada (il sostituto di Augustin Rossi), ha iniziato a giocare da "libero aggiunto" già a dieci minuti dalla fine, uscendo palla al piede fino alla metà campo sullo stile di Higuita o Campos. Poi, al primo calcio piazzato a favore di Boca Juniors, si è trasferito stabilmente da centrocampo in su, partecipando in maniera attiva alla manovra offensiva degli Xeneizes, rendendosi pericoloso in almeno due occasioni.

Andrada no podía quedarse en el área ni un segundo pic.twitter.com/7vK0oSN99V — Memeandosee ⚽👌😂 (@memeandosee) December 9, 2018

Una mossa che in Europa probabilmente non abbiamo mai visto e che, nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare, ha portato all'inevitabile gol del 3-1 di Martinez in contropiede, senza un portiere a tentare di impedirgli di segnare. No, l'esperimento non è riuscito.

122' Gol de Martínez y River Plate se corona campeón de la Copa Libertadores. #CopaLibertadores🏆 pic.twitter.com/Xi3UA0HDa2 — Vale Zalaquett P. 🌻 (@valezalaquett) December 9, 2018