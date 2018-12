Su Instagram proprio Saponara ha postato divertito la foto che ritrae l'episodio in questione e ha scritto: "Grazie a tutti i miei compagni per aver condiviso insieme a me questo grande momento di follia e soprattutto a quel burlone di Lorenzo Tonelli per avermi smutandato".

Durante i festeggiamenti c'è stato però un fuoriprogramma con protagonista proprio l'autore del gol. Che si è tolo la maglia, si è abbassato i pantaloncini e si è aggrappato al cancello per abbracciare alcuni tifosi doriani. All'improvviso è rimasto senza mutande, come mamma l'ha fatto.

