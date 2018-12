L'ex attaccante della Roma individua nei calciatori i principali responsabili del flop: "Sono un giocatore ricco, bello e famoso e i problemi sono di testa?".

5 ore fa

No, non è andato giù a Ruggiero Rizzitelli il pareggio subito in rimonta dalla Roma nell'ultima partita di Serie A contro il Cagliari. L'ex attaccante giallorosso, intervistato da RomaTV, non ha nascosto tutto il suo disappunto.

E non lo ha fatto solamente riferendosi al risultato in sé per sé, ma anche a una delle spiegazioni data al termine della partita per tentare di giustificare la figuraccia del club:

È veramente questione di testa o questi giocatori hanno poca qualità? Non è possibile che sia un fattore psicologico, la migliore situazione per testare tutto questo è proprio quando si è in vantaggio di due reti.

Serie A, Rizzitelli sul flop Roma: "Ma quali problemi di testa"

Non ci sta Rizzitelli a concedere alibi ai calciatori. Per lui sono loro i veri responsabili di questo calo della Roma in Serie A, che ha spinto il club a stabilire un ritiro forzato almeno fino alla prossima partita di Champions League (decisiva ai fini del passaggio del girone) a Plzen.

Su questo mi avveleno sempre: se a 20 anni mi avessero detto che era una questione di testa, avrei dato una testata. Sono un giocatore ricco, bello e famoso e i problemi sono di testa? Quelli al massimo ce li ha chi guadagna 800 euro al mese.

Il prossimo impegno in Serie A per la Roma sarà adesso quello con il Genoa di Cesare Prandelli, che la panchina giallorossa l'ha solamente sfiorata qualche anno fa, senza avere modo di lavorare per i noti motivi familiari. E il 22 dicembre, poi, ci sarà la delicatissima sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus. Una partita che a inizio anno a Roma erano convinti potesse essere una "sfida Scudetto". Già a dicembre questi ambiziosi programmi sono andati a farsi benedire.