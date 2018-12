Il portiere dei rossoneri si esalta su Iago Falque e Belotti, l'attaccante spreca una clamorosa palla gol a una manciata di minuti dalla fine.

09 dic 2018 di Elmar Bergonzini

Un'occasione più unica che rara. Sia per il Milan che per il Torino. Nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A si sfidavano due squadre in piena lotta per una posizione in zona Champions League. La squadra di Gattuso poteva allungare a +3 sulla Lazio e +7 sulla Roma, le due avversarie più accreditate, quella di Mazzarri poteva andare a -1 dal quarto posto.

Non un caso quindi che sia il Milan sia il Torino abbiano giocato per vincere. Nel primo tempo parte meglio il Torino, che sfiora il gol al 5' con Iago Falque, ma è bravissimo Donnarumma. Il portiere rossonero si esalta anche al 17', quando respinge una conclusione velenosa di Belotti.

Brivido nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo perché Orsato va a vedere il Var dopo un presunto tocco di mano di N'Koulou. Il difensore granata sfiora però la palla con il fianco e l'arbitro decide giustamente di far continuare a giocare. Nel secondo tempo i granata abbassano i ritmi e il Milan prova a venire fuori. I rossoneri chiudono la partita in crescendo, con Cutrone che spreca malamente la miglior occasione della partita a una manciata di minuti dalla fine. Il pareggio però tutto sommato non è solo giusto, ma anche comodo per entrambe.

Getty Images Zazza chiuso da Kessie nel posticipo di Serie A fra Milan e Torino

Serie A, le pagelle di Milan-Torino

Milan (4-4-2): Donnarumma 7, Calabria 6, Abate 6,5, Zapata 6,5, Rodriguez 6, Suso 5, Kessié 5,5, Bakayoko 6,5, Calhanoglu 5 (dal 71' Castillejo 6), Higuain 5, Cutrone 4,5. All.: Gattuso 5,5.

Torino (3-5-2): Sirigu 6, Izzo 6,5, N'Koulou 7, Djidji 6,5, Aina 6,5, Rincon 6.5, Baselli 5.5 (dall'81' Lukic sv), Meitè 6.5, Ansaldi 6 (dal 91' Berenguer sv), Iago Falque 6,5 (dal 69' Zaza 5,5) , Belotti 6. All.: Mazzarri 6,5.

I migliori

Donnarumma 7

I tiri in porta del Torino, a fine partita, sono 4. I gol zero. La statistica però lascia il tempo che trova. La realtà è che compie due parate eccezionali in apertura di partita su Iago Falque e Belotti. Se il Torino fosse andato in vantaggio per il Milan un po' spento di questa sera recuperare sarebbe stato difficile. Sono le sue parate che tengono i rossoneri al quarto posto in Serie A.

Getty Images Donnarumma in azione col Milan

N'Koulou 7

Ha due clienti scomodi come Higuain e Cutrone, ma non va praticamente mai in difficoltà. I due attaccanti del Milan hanno poche occasioni proprio perché fisicamente lui li sovrasta. Di testa poi le prende sempre lui. Ormai è uno dei migliori difensori della Serie A.

Getty Images N'Koulou contiene Higuain

I peggiori

Cutrone 4,5

Vivace come al solito, ma poi sotto porta è impreciso. Troppo grave per non essere il peggiore in campo l'errore commesso a una manciata di minuti dalla fine quando, solo contro Sirigu, spara fuori da ottima posizione. In partite così complicate le occasioni vanno sfruttate.

Getty Images Cutrone in azione contro il Torino

Suso 5

Nelle ultime settimane non è reattivo e vivace come al solito. Nel primo tempo spreca un'ottima occasione sparando fuori dopo un bel passaggio di Higuain. Era una delle poche azioni nelle quali il Torino si era sbilanciato, aveva spazio per avanzare, dribblare, inventare. Era l'azione perfetta per lui.