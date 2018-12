L'Atalanta cerca il balzo in classifica, l'Udinese di uscire dalla zona bassa della classifica.

2 ore fa di Alessandro Naimo

Udinese-Atalanta, gara valida per la 15ª giornata di Serie A, è una gara che vuol dire tanto per entrambe le squadre. I padroni di casa si presentano al Friuli di Udine dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Sassuolo nello scorso turno, e cercano i tre punti per uscire dalla zona bassa della classifica. L'Udinese è infatti 16esima con 13 punti, a solo due punti dal Bologna terzultimo. L'Atalanta invece vuole riscattare la sconfitta interna subita contro il Napoli e provare a scalare qualche posizione in classifica, allontanandosi dall'attuale 11esimo posto.

Serie A, dove vedere Udinese-Atalanta in TV e streaming

La gara valida per la 15ª giornata di Serie A si gioca domenica 9 dicembre alle 15 allo stadio Friuli di Udine. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Atalanta in TV e streaming. La partita verrà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. È possibile seguire Udinese-Atalanta in streaming collegandosi al sito di Sky Go o accedendovi tramite app, disponibile per pc, smartphone e tablet.