La gara del Mapei Stadium è il lunch match di domenica 9 dicembre

13 ore fa di Alessandro Naimo

Sassuolo-Fiorentina è il lunch match in programma per la 15ª giornata di Serie A. La gara del Mapei Stadium vede i neroverdi reduci dal pareggio per 0-0 contro l'Udinese. La squadra di De Zerbi è attualmente all'ottavo posto in classifica con 20 punti, gli stessi di Roma e Parma. La Fiorentina, invece, vuole i tre punti dopo la sconfitta contro la Juventus: una vittoria permetterebbe ai viola di scavalcare il Sassuolo, visto che la squadra di Pioli è sotto di soli due punti.

Serie A, dove vedere Sassuolo-Fiorentina in TV e streaming

Il match è in programma domenica 9 dicembre alle 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Sassuolo-Fiorentina in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da DAZN, con l'app disponibile per Smart TV, smartphone e tablet. Chi non possiede una TV con connessione ad Internet, può collegare il proprio smartphone alla televisione con un dispositivo di screen mirroring come il Chromecast. Inoltre, chi non ha ancora attivato un abbonamento a DAZN, può richiedere il proprio mese gratuito: successivamente il servizio si rinnoverà a 9.99 al mese.