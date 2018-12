La gara del Tardini si gioca domenica 9 dicembre alle 15.

di Alessandro Naimo

Parma-Chievo, gara valida per la 15ª giornata di Serie A, vede di fronte due squadre che vogliono far risultato a tutti i costi. Il Parma è reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan: i crociati cercano i tre punti che gli consentirebbero di mantenersi nella parte sinistra della classifica, dove si posizionano attualmente al nono posto con 20 punti. Discorso diverso per il Chievo, ultimo in classifica con due punti ma che negli ultimi due turni ha pareggiato contro Napoli e Lazio, dimostrando che la cura Di Carlo sta funzionando.

Serie A, dove vedere Parma-Chievo in TV e streaming

Parma-Chievo si gioca domenica 9 dicembre allo Stadio Tardini di Parma, fischio d'inizio alle ore 15. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Parma-Chievo in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport 253. Chi non riesce a seguire la partita in TV, può collegarsi al servizio di streaming Sky Go per vedere Parma-Chievo. L'app di Sky Go è disponibile per pc, smartphone e tablet e il servizio è riservato agli abbonati Sky.