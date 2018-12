Il Toro prova a fare lo sgambetto ai rossoneri.

di Alessandro Naimo

Milan-Torino è il posticipo che chiude la 15ª giornata di Serie A. I rossoneri si presentano al match di San Siro dopo la vittoria contro il Parma, decisiva per agguantare il quarto posto in classifica con 25 punti. I granata però sono subito dietro: dopo la vittoria contro il Genoa, la squadra di Mazzarri ha raggiunto il sesto posto con 21 punti.

Serie A, dove vedere Milan-Torino in TV e streaming

Milan-Torino va in scena allo stadio San Siro di Milano domenica 9 dicembre alle 20.30. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan-Torino in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Chi non possiede una TV, può seguire Milan-Torino in streaming collegandosi alla piattaforma Sky Go: l'app è disponibile per pc, smartphone e tablet e il servizio è riservato agli abbonati Sky.