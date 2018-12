La gara è uno scontro diretto per la classifica.

7 ore fa di Alessandro Naimo

Genoa-SPAL è il match delle 18 valido per la 15ª giornata di Serie A. La partita è uno scontro diretto per le due squadre: i rossoblù sono 14esimi in classifica con 15 punti, mentre i ferraresi sono subito sotto con un punto di differenza. La squadra di Juric vuole riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno all'Olimpico contro il Torino, mentre la SPAL è reduce dal pareggio interno per 2-2 contro l'Empoli.

Serie A, dove vedere Genoa-SPAL in TV e streaming

Genoa-SPAL si gioca domenica 9 dicembre alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Genoa-SPAL in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. La gara verrà trasmessa anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e accessibile tramite app per pc, smartphone e tablet.